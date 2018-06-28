İstanbul'daki şiddetli yağış

İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına inemeyen Türk Hava Yollarına (THY) ait yolcu uçaklarından üçü, Yenişehir Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Alınan bilgiye göre, Podgorica, Madrid ve Gaziantep'ten İstanbul'a gitmek üzere havalanan üç THY uçağı, şiddetli yağışın etkili olduğu İstanbul'daki hava şartları nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi.
Podgorica-İstanbul seferini yapan uçak, havalimanındaki aprona çekildikten sonra İstanbul'a döndü.
Madrid-İstanbul uçağı kalkışa hazır halde bekletiliyor. Gaziantep-İstanbul uçağındaki yolcular ise otobüslerle İstanbul'a gönderildi.
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