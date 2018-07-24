İstanbul'daki şiddetli yağış; hava trafiği aksadı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da dün geceden itibaren etkisini arttıran şiddetli yağmur ve CB bulutları nedeniyle uçuşlarda aksamalar meydana geldi, bazı uçaklar Atatürk Havalimanı’na iniş yapamadı.
CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar ve şiddetli yağmur nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda iniş yapmak için sıra bekleyen uçaklar uzun sürede havada tur atmak zorunda kaldı. Yağmur ve dolu yağışının etkili olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak isteyen Türk Hava Yoları’nın Şiraz-İstanbul ve Ankara-İstanbul seferini yapan uçakları Tekirdağ Havalimanı’na, Hannover-İstanbul Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirildi. Bu arada bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı.
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