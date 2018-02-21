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İstanbul'daki terör operasyonu:  16 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:40 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İSTANBUL'da 20 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 16'sı tutuklandı.  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik 7 Şubat'ta 20 ilçede 43 adrese yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İSTANBUL'da 20 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 16'sı tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik 7 Şubat'ta 20 ilçede 43 adrese yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler dün adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılarak, 16'sı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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