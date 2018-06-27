İSTANBUL (AA) - Aralarında HDP ve HDK üyelerinin de bulunduğu 18'i tutuklu 34 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, aralarında 78'liler girişimi sözcüsü Celalettin Can'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşında bulunan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında üzerilerine atılı suçlamaları reddederek tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin suça karışmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Celalettin Can, Abdülselam Yulcu, Erhan Sarıkaya, Vahit Dalğıç, Filiz Yılmaz, Gonca Yangöz, Mehmet Şamil Altan, Nevzat Yılmaz ve Taylan Talaş'ın tahliyesine karar verdi.

Tutuklu sanıklar Atilla Şayir, Bedia Aydemir, Can Memiş, Gülistan Aydın, Gülsen Biter, Hasan Hüseyin Gençer, Methin İlhan, Suphi Yıldız ve Taylan Urun'un bu hallerinin devamına karar veren heyet, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

