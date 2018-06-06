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İstanbul'daki Trabzonsporlular iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 21:31 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Trabzonsporlular iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Trabzonsporlular, Gurbetçi Gençler Taraftar Grubunun organize ettiği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sarıyer'deki iftar yemeğinde konuşan Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu Başkanı Hüseyin Zabun, iftara katılan Trabzonspor taraftarlarına teşekkür etti.

Trabzonspora yıllardır gönül verdiklerini belirten Zabun, şöyle devam etti:

''Bütün dostlarımızı burada görmekten dolayı çok mutluyum. Burada olmak, sizi görmek bizi son derece mutlu ediyor. Trabzonspor'un gittiği her yerde takıma destek olmaya çalışıyoruz. Bu tarz ortamlarda beraber olduğumuz için oldukça mutluyuz. Başkanımız da bugün aramızda bizlerle beraber. Onun da bugün aramızda görmekten dolayı memnunuz.''

İftar programına Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gurbetçi Gençler iftar Trabzonspor

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