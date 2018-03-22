İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen bir uyuşturucu satıcısının, dizi oyuncularının da arasında bulunduğu bazı ünlü isimlere para karşılığı uyuşturucu verdiği bilgisi üzerine başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler Ş.K. ve M.P'nin "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "gece vakti yağma", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından serbest bırakılmasına karar verdi.
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Behram Paşa" rolünde oynayan Adnan Koç ile kardeşleri A.K. ve M.H.K ise ifadelerinin ardından bu suçlardan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Bu üş şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan 5 şüphelinin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığı ve savcılık tarafından serbest bırakıldıkları öğrenildi.
- Olayın geçmişi
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen bir uyuşturucu satıcısının, dizi oyuncularının da arasında bulunduğu bazı ünlü isimlere para karşılığı uyuşturucu verdiği bilgisi üzerine başlatılan çalışma başlatılmıştı.
Şüpheliyi takip eden ekipler, torbacı Sinan Bozburun'un 15 Mart akşamı Ataşehir'de "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Behram Paşa" rolünde oynayan Adnan Koç'a uyuşturucu sattığını belirlemişti.
Ekipler, oyuncu Koç'un İçerenköy'de bir kafede 4 kişiyle buluştuğu sırada suçüstü operasyon düzenlemiş, operasyonda, polise mukavemet gösteren Adnan Koç ve 3 kardeşi ile 1 arkadaşı gözaltına alınmıştı.
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