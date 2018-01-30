İstanbul'daki yollarda dikkat çeken yazılar! Uzmanlar uyardı

Toplam yol uzunluğu 93 bin 958 kilometre olan İstanbul’un ana arterlerinde, sürücülere ve yayalara rehberlik etmesi gereken işaretlerin yerine, belediye ve hastanelerin isimlerini taşıyan işaretlerin yer alması dikkat çekiyor. Sefaköy’den Avcılar’a kadar olan yaklaşık 13 kilometrelik güzergâhta, 100’den fazla İBB logosunun yer aldığı belirlendi. Ayrıca yönlendirme tabelalarında "Hastane" işaretinin yeterli olmasına rağmen özel hastane isimlerinin de yazıldığı görüntülendi.

Asfalt üzerine sürekli İBB logosu görenler "Devlete ait araçların geçmesi için ayrılan şerit", "Sadece otobüsler geçiyordur" yorumunu yaptı. Bir taksi sürücüsü ise "Dikkatimizi dağıtıyor" derken, bir diğer sürücü "İBB reklamını yapıyor" diye konuştu.

'SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİ DAĞITACAK HER TÜRLÜ UYGULAMADAN VAZGEÇİLMELİ'

Konu hakkında konuşan İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Niyazi Özgür Bezgin, "Trafik işaretlemesinin amacı, trafiğin akış düzenini ve güvenliğini sağlamak. Bu amaca hizmet etmeyen özel kuruluşların, kendilerince uygun olduğunu düşünerek yaptıkları levhaların zararlı olacağını düşünüyorum" dedi.