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İstanbul'daki yollarda dikkat çeken yazılar! Uzmanlar uyardı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 16:25 | Son Güncelleme

İstanbul’da, ana güzergâhlarda asfalt üzerinde bulunan 'İBB' yazısının vatandaşlar tarafından bir trafik uyarısı olarak bilindiği ortaya çıktı.Sadece Sefaköy-Avcılar arasına kadar olan 13 kilometrelik yolda 100’den fazla bulunan yazı için uzmanlar 'Trafik işaretlemesinin amacı, trafiğin akış düzenini ve güvenliğini sağlamaktır. Bu amaca hizmet etmeyen işaretlemeler ve levhalar zararlıdır' diyor.

Toplam yol uzunluğu 93 bin 958 kilometre olan İstanbul’un ana arterlerinde, sürücülere ve yayalara rehberlik etmesi gereken işaretlerin yerine, belediye ve hastanelerin isimlerini taşıyan işaretlerin yer alması dikkat çekiyor. Sefaköy’den Avcılar’a kadar olan yaklaşık 13 kilometrelik güzergâhta, 100’den fazla İBB logosunun yer aldığı belirlendi. Ayrıca yönlendirme tabelalarında "Hastane" işaretinin yeterli olmasına rağmen özel hastane isimlerinin de yazıldığı görüntülendi.

Asfalt üzerine sürekli İBB logosu görenler "Devlete ait araçların geçmesi için ayrılan şerit", "Sadece otobüsler geçiyordur" yorumunu yaptı. Bir taksi sürücüsü ise "Dikkatimizi dağıtıyor" derken, bir diğer sürücü "İBB reklamını yapıyor" diye konuştu.

'SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİ DAĞITACAK HER TÜRLÜ UYGULAMADAN VAZGEÇİLMELİ'

Konu hakkında konuşan İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Niyazi Özgür Bezgin, "Trafik işaretlemesinin amacı, trafiğin akış düzenini ve güvenliğini sağlamak. Bu amaca hizmet etmeyen özel kuruluşların, kendilerince uygun olduğunu düşünerek yaptıkları levhaların zararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Doç. Dr. Bezgin, "Örneğin, saatte 50 kilometre hızla giden bir araç, saniyede yaklaşık 14 metre mesafe kat ediyor demektir. Aracın hızı saatte 70 kilometreye çıkarsa o zaman saniyede yaklaşık 20 metre mesafe kat ediyor demektir. Bu da şu anlama geliyor: Eğer bu sürücünün dikkati, trafik güvenliği ya da düzeniyle ilgili olmayan bir levha yüzünden bir saniye bile dağılacak olsa, araç bu mesafeleri kontrolsüz bir şekilde kat edecek demektir. Bu durumun trafik güvenliği için olumlu bir tarafı olduğu söylenemez. Sürücünün dikkati dağıtacak her türlü uygulamadan vazgeçilmeli" diye konuştu.

UYGULAMA İBB’NİN İNTERNET SİTESİNDE YER ALMIYOR

Birçok kişinin anlamını dahi bilmediği uygulama hakkında İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada yazıların sadece İBB’nin kontrolünde olan E-5 ve şehir içi ana arterlerde mevcut olduğu açıklandı.

İBB Trafik Kontrol Merkezi’nin internet sitesinde, asfalta uygulanan yazılar hakkında bilgi verilmezken, şu bilgiler yer aldı:
"Yatay trafik işaretlemeleri; trafik ve yol güvenliğinin sağlanması, trafiğin düzenlenmesi, yolu kullanan sürücü ve yayalara rehberlik etmesi, yol hakkında bilgiler vermesi, gerekli yasaklama ve kısıtlamaların belirtilmesi amacı ile yürütülen çalışmalardır. Bu işaretlemeler; şerit ve banket çizgileri, yaya güvenliğinin sağlanması için hemzemin yaya geçitleri zebra ve sinyalize kavşaklarda pelikan yaya çizgileri, oklar, yazı ve semboller, kavşak içi, yol ayrım ve katılım kollarında ofset taramalar, yavaşlama ön uyarı çizgileri, yol butonları, vb. işaretlemelerden oluşmaktadır. Çift Kompenantlı, termoplastik ve soğuk yol çizgi boyaları ile yapılan yatay işaretlemeler uygulama standartları gereği mevsim şartları göz önüne alınarak kış ayları dışında kalan süreçte gerçekleştirilmektedir."

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