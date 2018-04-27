İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Kar, "İsrail'i bu suçlarından dolayı kınıyor ve sorumluların yargılanması için gerekli girişimleri yapacağımızı ilan ediyoruz. Başta Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak üzere tüm devlet liderlerini ve uluslararası mekanizmaları İsrail'le tüm ilişkilerini derhal durdurmaya davet ediyoruz." dedi.

Filistin Dayanışma Derneği öncülüğünde, Türk ve Filistinli sivil toplum kuruluşları, Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için cuma namazının ardından Fatih Camisi avlusunda bir araya geldi.

Grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak, çeşitli dövizler ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü sembolize eden "maket anahtarlar" taşıdı.

Burada konuşan İHAK Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Kar, Gazze'de insani dramın yaşandığına dikkati çekerek, "Gazze'de yaşam mücadelesi veren ve sesini dünyaya duyurarak çözüm bekleyen Filistin halkı hukuksuzca maruz kaldıkları bu mahpusluktan kurtulmak, özgürlüklerine kavuşmak ve işgale son vermek adına 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adıyla 15 Mayıs'a kadar devam edecek olan sivil aktivitelerle dünyanın dikkatini uğradıkları zulme çekmeye çalışmaktadır." dedi.