İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Kar, "İsrail'i bu suçlarından dolayı kınıyor ve sorumluların yargılanması için gerekli girişimleri yapacağımızı ilan ediyoruz. Başta Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak üzere tüm devlet liderlerini ve uluslararası mekanizmaları İsrail'le tüm ilişkilerini derhal durdurmaya davet ediyoruz." dedi.
Filistin Dayanışma Derneği öncülüğünde, Türk ve Filistinli sivil toplum kuruluşları, Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için cuma namazının ardından Fatih Camisi avlusunda bir araya geldi.
Grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak, çeşitli dövizler ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü sembolize eden "maket anahtarlar" taşıdı.
Burada konuşan İHAK Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Kar, Gazze'de insani dramın yaşandığına dikkati çekerek, "Gazze'de yaşam mücadelesi veren ve sesini dünyaya duyurarak çözüm bekleyen Filistin halkı hukuksuzca maruz kaldıkları bu mahpusluktan kurtulmak, özgürlüklerine kavuşmak ve işgale son vermek adına 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adıyla 15 Mayıs'a kadar devam edecek olan sivil aktivitelerle dünyanın dikkatini uğradıkları zulme çekmeye çalışmaktadır." dedi.
Bu sivil eylemler karşısında İsrail tarafından yapılan orantısız saldırılar sonucunda 42 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin de yaralandığını belirten Kar, "İHAK olarak, İsrail'i bu suçlarından dolayı kınıyor ve sorumluların yargılanmaları için gerekli girişimleri yapacağımızı ilan ediyoruz. Başta Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak üzere tüm devlet liderlerini ve uluslararası mekanizmaları İsrail'le tüm ilişkilerini derhal durdurmaya davet ediyoruz. Öte yandan sivil toplum kuruluşlarını Gazze'deki insani krizin sona ermesi için eylemlere ve yardıma çağırıyoruz." şeklinde konuştu.
MAZLUMDER Başkanı Ramazan Beyhan da, Filistin'de 70 yıldır zulmün sürdüğünü, zulme karşı durmaya devam edeceklerini anlatarak, Kudüs'ü işgal eden siyonistleri kınadıklarını söyledi.
Özgür Der Başkanı Rıdvan Kaya ise siyonistlerin 70 yıldır Filistin'i işgal ettiğini vurgulayarak, "70 yıldır kardeşlerimiz zulüm altında. 70 yıldır kardeşlerimiz orada direniyorlar. Biliyoruz ki asırlar geçse de Müslümanlar siyonist zulme boyun eğmeyecek." dedi.
Beytülmakdis Öncüleri Derneği Başkanı Muharrem Güneş ise 70 yıl önce siyonist işgalciler tarafından yerinden edilen Filistinlilerin 30 Mart'ta Gazze'den başlattıkları yürüyüşlerle topraklarına geri dönüş mücadelesi verdiğini anlatarak, "Büyük Dönüş Yürüyüşü, barışçıl göstericilere karşı vahşetin her türlüsünü kustuğu halde insan hakları ve demokrasi palavralarıyla dünyayı kandıran siyonist işgalcinin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı." dedi.
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