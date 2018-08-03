İstanbul'dan gasbettiği ciple Afyonkarahisar'da yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - İstanbul'da satın alma bahanesiyle iki ay önce gasbettiği ciple Afyonkarahisar'da olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da ikamet eden Serhan Şahin, 34 PG 0936 plakalı aracını satmak için internet üzerinden ilan verdi.
Şahin'in verdiği ilanı görerek kendisiyle iletişime geçen R.B, araç sahibiyle Göztepe'de buluştu.
Aracı, sanayide bir ustaya göstermek istediğini belirten R.B, deneme sürüşü bahanesiyle cipi alarak kayıplara karıştı.
Durumu farklı illerde galericilik yapan arkadaşlarına ileten Şahin, aracının kent merkezinde görüldüğü ihbarı üzerine Afyonkarahisar'a gitti.
Plakası değiştirilmiş cipin Dumlupınar Mahallesi Murat Çelebi Caddesi'nde park halinde olduğunu tespit eden Şahin, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede aracın iki ay önce İstanbul'dan çalındığını belirledi.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, R.B, aynı caddedeki ikametinde gözaltına alındı.
R.B'nin otomobil hırsızlığından çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.
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