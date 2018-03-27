İstanbul’dan gönderilen protezle genç kızın yüzü güldü

Van’da yaşayan ve ameliyatla bacağı kesilen 20 yaşındaki Neslihan Durmaz isimli genç kızın yüzü, İstanbul’dan gönderilen protez bacakla güldü.

Yıllar öncesinden temin edilen protez bacağı kırılan ve eve mahkum olan genç kız, sosyal medya fenomeni Vanlı Amcan’a ulaştı. Konuyu sosyal medyada paylaşan Vanlı Amcan’a İstanbul’da yaşayan hayırsever Vanlı bir iş adamından destek geldi. Hayırsever iş adamının genç kız için gönderdiği protez bacak, Vali Yardımcısı ve Gevaş Kaymakamı İshak Çınar tarafından teslim edildi. Genç kıza hayat boyu başarılar dileyen Çınar, “Bu anlamlı tören vesilesiyle hem Neslihan kardeşimizle tanışma fırsatı bulduk hem de kıymetli babasıyla. Donanımlı protez bacağın alımında emeği geçen her kim varsa; başta hayırseverimiz ve bu konuda vesile olan kimler varsa hepsine müteşekkiliz. Rabbim sayılarını arttırsın diyoruz. Neslihan kızımızın çok çok başarılı olduğuna inanıyorum ve bu konuda inşallah ileriye dönük hedeflerine de ulaşacaktır. Kendisine başarılar ve hayatında da kolaylıklar diliyorum” dedi.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun selamı ile geldiğini söyleyen Çınar, “Valimiz Murat Zorluoğlu’nun selamlarını da iletmek isterim. Kendileri bu konuda aşırı hassastırlar. Diğer vatandaşlarımızla olduğu gibi bu tür vatandaşlarımızla da ilgilendiğini biliyoruz. Lakin çok çok önemli bir işi çıktığından dolayı bizi kendisi yönlendirdi. Valimizin selamları ile geldim, çok çok selamları vardı. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Neslihan Durmaz ise, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, “Allah yar ve yardımcıları olsun. Onlar bana hayat bağışladı, onlardan çok çok razıyım, Allah da onlardan razı olsun. Bu mutlu günde yanımızda olduğu için Vali Yardımcımız İshak Çınar’a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Neslihan’ın babası Sadullah Durmaz ise, emeği geçenlere teşekkür etti.