TİRAN (AA) - Türk kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan "Balkan Kervanı", Arnavutluk’un başkenti Tiran’da etkinlik düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesinin organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Yunus Emre Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde, Tiran’daki Yeni Bulvar’da gerçekleştirilen etkinliğe, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Program kapsamında sahnelenen Türk halk oyunları, kukla ve semazen gösterileri büyük beğeni topladı.

Kervanda sergilenen ebru ve cam sanatı gibi geleneksel el sanatları katılımcıların ilgisini çekti. Konuklara ayrıca Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Küçükçekmece Belediyesi Dış İlişkiler ve Proje Sorumlusu Özgür Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye 2015 yılında başladıklarını, Tiran’a ikinci kez geldiklerini söyledi.

Projedeki hedeflerinin ülkeler arasındaki kültürel iş birliğini daha da geliştirmek olduğunu kaydeden Oran, "Projeyle, Türk kültürünün tanıtılmasını ve Balkanlar ile geçmişten gelen kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştirilmesini amaçlıyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinden çıkan sanatçılarımız 18 Temmuz'da İstanbul'da bir araya gelerek Balkanlar'a doğru yol aldı. Etkinliklerimiz kapsamında 5 ülkede 8 etkinlik gerçekleştireceğiz. Saraybosna, Mostar ve Budva'nın ardından dördüncü program için bugün Tiran'dayız." diye konuştu.

Balkan Kervanı projesi 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Bosna Hersek ve Karadağ’daki etkinliklerin ardından Arnavutluk’a gelen kervan, Makedonya ve Kosova’yı da ziyaret edecek.

