HABER

İstanbul'dan yola çıkan "Balkan Kervanı" Arnavutluk’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 22:40 | Son Güncelleme

Türk kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan Balkan Kervanı, Tiran’da etkinlik düzenledi

TİRAN (AA) - Türk kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan "Balkan Kervanı", Arnavutluk’un başkenti Tiran’da etkinlik düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesinin organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Yunus Emre Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde, Tiran’daki Yeni Bulvar’da gerçekleştirilen etkinliğe, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Program kapsamında sahnelenen Türk halk oyunları, kukla ve semazen gösterileri büyük beğeni topladı.

Kervanda sergilenen ebru ve cam sanatı gibi geleneksel el sanatları katılımcıların ilgisini çekti. Konuklara ayrıca Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Küçükçekmece Belediyesi Dış İlişkiler ve Proje Sorumlusu Özgür Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye 2015 yılında başladıklarını, Tiran’a ikinci kez geldiklerini söyledi.

Projedeki hedeflerinin ülkeler arasındaki kültürel iş birliğini daha da geliştirmek olduğunu kaydeden Oran, "Projeyle, Türk kültürünün tanıtılmasını ve Balkanlar ile geçmişten gelen kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştirilmesini amaçlıyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinden çıkan sanatçılarımız 18 Temmuz'da İstanbul'da bir araya gelerek Balkanlar'a doğru yol aldı. Etkinliklerimiz kapsamında 5 ülkede 8 etkinlik gerçekleştireceğiz. Saraybosna, Mostar ve Budva'nın ardından dördüncü program için bugün Tiran'dayız." diye konuştu.

Balkan Kervanı projesi 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Bosna Hersek ve Karadağ’daki etkinliklerin ardından Arnavutluk’a gelen kervan, Makedonya ve Kosova’yı da ziyaret edecek.

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
Bakırköy'de bir polis memuru intihar ettiBakırköy'de bir polis memuru intihar etti
İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yedi Tepe Huzur 12' Denetlemesi (2)İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yedi Tepe Huzur 12' Denetlemesi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Balkan Karvanı Tiran Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da komutlarına uymayan köpeğini tokat yağmuruna tuttu! O görüntüler sonrası başına ödül konuldu!

Manisa'da komutlarına uymayan köpeğini tokat yağmuruna tuttu! O görüntüler sonrası başına ödül konuldu!

Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek

Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek

Bakırköy'de bir polis memuru intihar etti

Bakırköy'de bir polis memuru intihar etti

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

İstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyor

İstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyor

Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.