SARAYBOSNA (AA) - Türk kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan "Balkan Kervanı", Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da etkinlik düzenledi.
Küçükçekmece Belediyesinin organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Kurulu desteği, Yunus Emre Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde, Saraybosna'daki bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda Saraybosnalı katıldı.
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Türk halk oyunları, kukla ve semazen gösterileri, alkış topladı.
Kervanda sergilenen ebru ve cam sanatı gibi geleneksel el sanatları büyük ilgi çekerken, konuklara, Türk kahvesi ve Osmanlı macunu gibi Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.
Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Avukat Recep Şencan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle, Türk kültürünü Balkanlar'da tanıtmak istediklerini belirterek Balkanlar'ın aslında Türkiye'ye yabancı olmadığını, iki coğrafya arasında tarihten gelen kopmayacak bağların var olduğunu dile getirdi.
Söz konusu projenin ilk olarak 2015'te düzenlendiğini aktaran Şencan, Balkan Kervanı ile 5 farklı Balkan ülkesinde 8 farklı şehirde program yapacaklarını kaydetti.
Şencan, projenin, Balkan ülkeleri ve Türkiye arasında var olan bağları daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.
5 Ağustos'a kadar devam edecek Balkan Kervanı projesi kapsamında, Bosna Hersek'in ardından, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova'da da etkinlikler gerçekleştirilecek.
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