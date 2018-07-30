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İstanbul'dan yola çıkan "Balkan Kervanı" Makedonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:54 | Son Güncelleme

Balkan Kervanı, Ohri'de etkinlik düzenledi

OHRİ (AA) - Türk kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan "Balkan Kervanı", Makedonya’nın güneybatısındaki Ohri şehrinde etkinlik düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Küçükçekmece Belediyesinin organizasyonu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle Ohri Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Program kapsamında sahnelenen Türk halk oyunları, kukla ve semazen gösterileri büyük beğeni topladı, konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kervanda sergilenen ebru ve cam sanatı gibi geleneksel el sanatları katılımcıların ilgisini çekti.

Davul gösterisinin de yapıldığı etkinlikte düzenlenen konserde türkü dinleme fırsatı bulan katılımcılar, müziğe halaylarla eşlik etti.

Üsküp YEE Müdürü Şemsettin Şeker, yaptığı açıklamada, "Balkan Kervanı" ile Ohri kentinde Türk kültürüne ilgi duyanlarla birlikte olduklarını söyledi.

Etkinliğin burada gerçekleşmesine imkan sağlayan Ohri Belediyesine teşekkür eden Şeker, "İzleyiciler Türk kültürünün muhtelif safhalarını görme, temaşa etme fırsatı buldular. Fevkalade memnun ayrıldılar. İlgiden, alakadan çok memnunuz." dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Dış İlişkiler ve Proje Sorumlusu Özgür Oran da projenin Balkanlar'da Türk kültürünü tanıtmayı ve geçmişten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Oran, "Bugüne kadar 5 etkinlik gerçekleştirdik. Bugün Ohri’de son etkinliğimizi yaptık. Bundan sonra da Gostivar’a ve arkasından Priştine ve Mamuşa’ya doğru geçeceğiz." diye konuştu.

Makedonya'daki ilk etkinliklerini 2015 yılında başkent Üsküp ve Ohri'de gerçekleştirdikleri bilgisini veren Oran, çok güzel tepkiler aldıklarını ve belediyeyle kurumsal ilişki kurduklarını anlattı.

Oran, gelecek yıllarda etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Balkan Kervanı Projesi, 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Bosna Hersek, Karadağ ve Arnavutluk'taki etkinliklerin ardından Makedonya’ya gelen kervan, Kosova’yı da ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Balkan Kervanı" Küçükçekmece Belediyesi Makedonya Ohri Yunus Emre Enstitüsü

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