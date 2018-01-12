HABER

İstanbulkart sayısı 30 milyonu aştı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 30 dakika önce

- İstanbul’da 2010 yılından itibaren kullanımda olan İstanbulkart sayısı 30 milyonu aştı - 975 mahallenin bulunduğu mega kentte; 93 bin 958 yol, 114 kilometre bisiklet yolu ve 35 bin 500 kilometre uzunluğuna fiber alt yapısı bulunuyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 2010 yılından itibaren kullanımda olan İstanbulkart sayısı 30 milyonu aştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan Medya AŞ tarafından dijital ortamda yayımlanan "Tech İstanbul" isimli teknoloji dergisinde, kente ilişkin sayısal bilgiler yer aldı.

Ulaşım, teknoloji, kültür-sanat, çevre, turizm ve sosyal alanlarda verilen hizmete ilişkin bilgilerin paylaşıldığı dergide yer alan bilgilere göre, 2010 yılından itibaren uygulamada olan İstanbulkart'ı kullananları sayısı 30 milyonu aştı.

Mega kentte; 975 mahalle, 93 bin 958 yol, 114 kilometre bisiklet yolu ve 35 bin 500 kilometre uzunluğunda fiber altyapı bulunuyor.

İstanbul'da akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı dergide, trafik kamerasından, meteoroloji gözlem servislerin kadar birçok kalemle ilgili ise şu bilgilereyer verildi:

"2 bin 139 adet sinyalizasyon sistemi, 584 adet trafik dedektörü, 740 adet trafik kamerası, 54 adet meteoroloji gözlem servisi, 317 adet Blutooth sistemi ve 75 adet dinamik mesaj servisi var."

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Benzine yeni zam yolda

Benzine yeni zam yolda

'Acun Ilıcalı işin başında olayı bitirmiş'

'Acun Ilıcalı işin başında olayı bitirmiş'

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Bakan Eroğlu'dan kuraklık açıklaması: 'Vatandaşlarımız rahat olsun'

Bakan Eroğlu'dan kuraklık açıklaması: 'Vatandaşlarımız rahat olsun'

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İzmir Urla’da denize mazot sızdı, liman kapatıldı

İzmir Urla’da denize mazot sızdı, liman kapatıldı

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Emniyet'ten 'Özel Harekat' açıklaması

Emniyet'ten 'Özel Harekat' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.