HABER

İstanbullu "aile bisikleti"ni beğendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İSPARK'ın, Maltepe Sahili'nde hizmete sunduğu 4 kişi kapasiteli aile bisikleti, vatandaşlardan ilgi gördü - Maltepe'deki bisiklet sayısını artırmaya hazırlanan İSPARK, uygulamayı önümüzdeki ay da Avrupa Yakası'nda da Avcılar Sahili'nde hizmete alacak

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İSPARK, Maltepe Sahili'nin ardından Avcılar Sahili'nde de 4 kişi kapasiteli aile bisikleti ile hizmet vermeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, aile bisikletlerini ilk olarak Anadolu Yakası'nda Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda hizmete aldı. Burada 24 bisikletle hizmet veren İSPARK, vatandaşların yoğun talebi karşısında araç sayısını artırmaya karar verdi.

Maltepe'deki bisiklet sayısını 50'ye çıkarmaya hazırlanan İSPARK; aile bisikletini önümüzdeki ay Avrupa Yakası'nda Avcılar Sahil'de de vatandaşların hizmetine sunacak.

Aile bisikletleri, ön ve arka koltukta ikişer kişilik kapasiteyle aynı anda 4 kişiyi taşıyabiliyor. Yürümekte zorlanan yaşlılar ve engelli çocuklar, bisikletlerle sahili aileleriyle rahatça geziyor.

Aile bisikletleri hakkında AA muhabirine bilgi veren İSPARK personeli Coşkun Temel, aile bisikletlerine talebin fazla olduğunu dile getirdi.

Maltepe Sahili çok geniş bir alanda olduğu için yürüyerek gezmenin zor olduğunu belirten Temel, "Her yaştan insanın bisikletlere ilgisi var. Aile bisikletleri sayesinde vatandaşlarımız sahilde rahat şekilde dolaşıyorlar. Özellikle hafta sonları öğleden sonra talep artıyor. Aile bisikletiyle gezmek için uzun kuyruklar oluşuyor. İstanbul'un her tarafından bu bisikletler için gelenler var. Uygulama için vatandaşlardan iyi yönde geri dönüş alıyoruz. Aile bisikletleriyle sahilde vatandaşlar hem denizi hem de Adalar manzarasını görerek güzel vakit geçiriyor." diye konuştu.

Temel, aile bisikletlerinin 4 tekerlikli olduğunu, emniyet kemeri ve el freni olduğunu ifade ederek, "Buraya gelen vatandaşlar bu bisikletleri aldıktan sonra tekrar kiralamak istiyor. İnsanlar uygulamanın bu alanda olduğundan çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Coşkun Temel, aile bisikletlerini kiralama ücreti saatinin 10 lira olduğunu ve ücretlerin de sadece İstanbulkart ile ödendiğini sözlerine ekledi.
\

- Vatandaşlar memnun

Aile bisikletini kullanan vatandaşlardan Nuri Akgün, hizmetin çok güzel olduğunu belirterek, ''Hizmeti verenlere teşekkür ediyorum. Uygulama çok güzel. Özellikle engelli çocuklar için. Benim kızım engelli. Bu bisikletlerle sosyal faaliyet yapıyoruz. Çocuklarımı bisiklet sayesinde daha rahat gezdiriyorum sahilde.'' dedi.

Engin Kurugel, bu tarz bir uygulamanın olmasının güzel olduğunu vurgulayarak, ''Parkı rahat bir şekilde dolaşmak ve spor anlamında aile ile birlikte olmak için güzel.'' diye konuştu.

Mesut Demirören de uygulamayı beğendiğini ifade ederek, ''Belediyenin bu sahilde başlattığı bu uygulama çok güzel. Sahilde gelip ailelerimizle düzgün şekilde gezebiliyoruz. Akşam saatlerinde geldiğiniz zaman çok sıra oluyor, yer bulamıyoruz. Bundan dolayı da cumartesi sabah erken saatlerde gelmeye çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

PARTNERSenden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!Senden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!
Parmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: Allah bizi koruduParmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: Allah bizi korudu
Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlara buzlu yiyecekDoğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlara buzlu yiyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile bisikleti İBB İSPARK istanbul

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler

Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler

Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.