Maltepe Sahili çok geniş bir alanda olduğu için yürüyerek gezmenin zor olduğunu belirten Temel, "Her yaştan insanın bisikletlere ilgisi var. Aile bisikletleri sayesinde vatandaşlarımız sahilde rahat şekilde dolaşıyorlar. Özellikle hafta sonları öğleden sonra talep artıyor. Aile bisikletiyle gezmek için uzun kuyruklar oluşuyor. İstanbul'un her tarafından bu bisikletler için gelenler var. Uygulama için vatandaşlardan iyi yönde geri dönüş alıyoruz. Aile bisikletleriyle sahilde vatandaşlar hem denizi hem de Adalar manzarasını görerek güzel vakit geçiriyor." diye konuştu.

Aile bisikletleri, ön ve arka koltukta ikişer kişilik kapasiteyle aynı anda 4 kişiyi taşıyabiliyor. Yürümekte zorlanan yaşlılar ve engelli çocuklar, bisikletlerle sahili aileleriyle rahatça geziyor.

Büyükşehir Belediyesi, aile bisikletlerini ilk olarak Anadolu Yakası'nda Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda hizmete aldı. Burada 24 bisikletle hizmet veren İSPARK, vatandaşların yoğun talebi karşısında araç sayısını artırmaya karar verdi.

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İSPARK, Maltepe Sahili'nin ardından Avcılar Sahili'nde de 4 kişi kapasiteli aile bisikleti ile hizmet vermeye hazırlanıyor.

Temel, aile bisikletlerinin 4 tekerlikli olduğunu, emniyet kemeri ve el freni olduğunu ifade ederek, "Buraya gelen vatandaşlar bu bisikletleri aldıktan sonra tekrar kiralamak istiyor. İnsanlar uygulamanın bu alanda olduğundan çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Coşkun Temel, aile bisikletlerini kiralama ücreti saatinin 10 lira olduğunu ve ücretlerin de sadece İstanbulkart ile ödendiğini sözlerine ekledi.

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- Vatandaşlar memnun

Aile bisikletini kullanan vatandaşlardan Nuri Akgün, hizmetin çok güzel olduğunu belirterek, ''Hizmeti verenlere teşekkür ediyorum. Uygulama çok güzel. Özellikle engelli çocuklar için. Benim kızım engelli. Bu bisikletlerle sosyal faaliyet yapıyoruz. Çocuklarımı bisiklet sayesinde daha rahat gezdiriyorum sahilde.'' dedi.

Engin Kurugel, bu tarz bir uygulamanın olmasının güzel olduğunu vurgulayarak, ''Parkı rahat bir şekilde dolaşmak ve spor anlamında aile ile birlikte olmak için güzel.'' diye konuştu.

Mesut Demirören de uygulamayı beğendiğini ifade ederek, ''Belediyenin bu sahilde başlattığı bu uygulama çok güzel. Sahilde gelip ailelerimizle düzgün şekilde gezebiliyoruz. Akşam saatlerinde geldiğiniz zaman çok sıra oluyor, yer bulamıyoruz. Bundan dolayı da cumartesi sabah erken saatlerde gelmeye çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

