İstanbullu Gelin 30. son bölüm izle: Esma ile Garip yakalandı! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 30. bölüm Cuma gecesine damgasını vurdu. Star TV'de yayınlanan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide başrolleri Aslı Enver ile Özcan Deniz paylaşıyor. Dün akşam son bölümü izleyenler, yaşanan şok gelişmeler sonrasında İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak etmeye başladılar. İstanbullu Gelin son bölümü haberimizden izleyebilir, yeni bölüm fragmanını haberimizdeki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

İstanbullu Gelin 30. son bölümü izlemek için tıklayınız

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde; Emir, annesinin bir sevgilisi olduğunu öğreniyor. Begüm bunu açıklamakta zorlanıyor. Figen, Can'ın anlattığı sevgilim dediğini kişinin Süreyya olduğunu anlıyor. Köşkte yaşayanlar, Esma Hanım'da değişimin farkındalar ama neden kaynaklandığını bilmemektedir. Esma Hanım, uzun zaman sonra piyanonun başına geçiyor. Ve herkesi mest ediyor.

Gizli saklı buluştukları Garip ile gecenin sonunda taksi durağında ayrılıyorlar. İçlerinde korku, kimse görmeden güzel gece bitse diye düşünen Esma ile Garip'i hiç beklemedikleri bir kişi tarafından farkediliyorlar. Adem, tam taksi durağına ilerlerken Esma ile Garip'i görüyor ve olanları uzaktan izliyor. Şimdi Adem'in ne yapacağı merak konusu.