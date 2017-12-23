İstanbullu Gelin 30. son bölüm izle: Esma ile Garip yakalandı! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 30. bölüm Cuma gecesine damgasını vurdu. Star TV'de yayınlanan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide başrolleri Aslı Enver ile Özcan Deniz paylaşıyor. Dün akşam son bölümü izleyenler, yaşanan şok gelişmeler sonrasında İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak etmeye başladılar. İstanbullu Gelin son bölümü haberimizden izleyebilir, yeni bölüm fragmanını haberimizdeki bağlantıdan takip edebilirsiniz.
İstanbullu Gelin 30. son bölümü izlemek için tıklayınız
İstanbullu Gelin son bölümde; Emir, annesinin bir sevgilisi olduğunu öğreniyor. Begüm bunu açıklamakta zorlanıyor. Figen, Can'ın anlattığı sevgilim dediğini kişinin Süreyya olduğunu anlıyor. Köşkte yaşayanlar, Esma Hanım'da değişimin farkındalar ama neden kaynaklandığını bilmemektedir. Esma Hanım, uzun zaman sonra piyanonun başına geçiyor. Ve herkesi mest ediyor.
Gizli saklı buluştukları Garip ile gecenin sonunda taksi durağında ayrılıyorlar. İçlerinde korku, kimse görmeden güzel gece bitse diye düşünen Esma ile Garip'i hiç beklemedikleri bir kişi tarafından farkediliyorlar. Adem, tam taksi durağına ilerlerken Esma ile Garip'i görüyor ve olanları uzaktan izliyor. Şimdi Adem'in ne yapacağı merak konusu.
İSTANBULLU GELİN GECENİN EN ÇOK İZLENENİ
Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin, bir kez daha gecenin en çok izlenen programı oldu. İstanbullu Gelin dizisi, AB reyting sonuçlarına göre 9,42 izlenme oranı ile gecenin birincisi oldu. ABC 1 reyting sonuçlarına göre ise 8,3 izlenme oranı yakalayarak birinci sıraya yerleşti.
İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Bir süredir tehlikeli sularda yüzen Fikret hiç beklemediği yerden gelen bir darbe ile köşeye sıkışır. Süreyya’dan gelen bir haber Faruk’un sevinçten havalara uçmasına sebep olur. Öğrendiği bilgiyle deliye dönen Emir’in yaptığı hamle herkesin yüreğini ağzına getirir. Can derinlerdeki duyuları ile ilgili hiç istemeyeceği biriyle yüzleşmek zorunda kalır. Esma ve Garip önlerinde başlayan yeni sürecin tadını çıkarmaktadırlar. Ancak bilmedikleri şey, sürpriz bir isim tarafından fark edilecek olmalarıdır.
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