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İstanbullu Gelin 31. son bölüm izle: Esma ve Garip kime yakalandı? (İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm fragmanı)

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 09:38 | Son Güncelleme 5 saat önce

İstanbullu Gelin 31. bölüm dün akşam izleyiciler ile Star TV'de buluştu. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümü, konakta yılbaşı kutlaması ve karşılıklı hediyelerin verilmesi ile geçti. Heyecanla izlenen dizinin geçen bölümünde Esma ile Garip, sır gibi sakladıkları birlikteliklerinde Adem'e yakalanmışlardı. O olayı atlatan çift ise bu sefer köşkte birisine yakalandı. Peki Esma ile Garip kime yakalandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin 31. son bölüm izle: Esma ve Garip kime yakalandı? (İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin 31. son bölüm dün akşam Star TV'de ekranlara geldi. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin son bölümünde merak edilen sahneler ile izleyici ekran başına kilitledi. İstanbullu Gelin geçen bölümde Adem tarafından farkedilen Esma ile Garip, bu sefer konakta birine yakalanıyorlar. Bu kişi Faruk mu yoksa İpek mi? Bu sahne sonrasında İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. İstanbullu Gelin son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

İstanbullu Gelin 31. son bölümü izlemek için tıklayınız

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin geçen bölümde Esma ile Garip, Adem tarafından farkedilmişti. Taksi durağında ayrıldıkları sırada oradan geçen Adem, Esma ve Garip'in birlikte olduklarını görmüş. İzleyiciler ise bu sahne sonrasında Adem'in ne yapacağını merak ediyorlardı. Adem, yönetim kuruluna girmek için Garip'e şantaj yapar. Garip, Adem tarafından farkedildiklerini Esma Hanım'a anlatır. Bu yüzden artık gizli gizli buluşamayacaklarını söyler. Esma ile Garip, Adem olayını atlattıktan sonra yılbaşı kutlamaları sonrasında konakta başbaşa kalırlar. Fakat tam odadan çıktıkları vakit birine yakalanıyorlar. Peki kime yakalandılar? Faruk mu İpek mi? İşte İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesi...

İstanbullu Gelin son bölümde bu sahneler sonrasında yeni bölüm fragmanı heyecanla beklenmeye başlandı. Yeni bölüm fragmanı genellikle son bölümü takip eden Pazartesi günleri yayınlanıyor. İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜM ÖZETİ

Boran Konağı yeni bir sırla sarsılacak!
Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.

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