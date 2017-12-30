İstanbullu Gelin 31. son bölüm izle: Esma ve Garip kime yakalandı? (İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin 31. son bölüm dün akşam Star TV'de ekranlara geldi. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin son bölümünde merak edilen sahneler ile izleyici ekran başına kilitledi. İstanbullu Gelin geçen bölümde Adem tarafından farkedilen Esma ile Garip, bu sefer konakta birine yakalanıyorlar. Bu kişi Faruk mu yoksa İpek mi? Bu sahne sonrasında İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. İstanbullu Gelin son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

İstanbullu Gelin 31. son bölümü izlemek için tıklayınız

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin geçen bölümde Esma ile Garip, Adem tarafından farkedilmişti. Taksi durağında ayrıldıkları sırada oradan geçen Adem, Esma ve Garip'in birlikte olduklarını görmüş. İzleyiciler ise bu sahne sonrasında Adem'in ne yapacağını merak ediyorlardı. Adem, yönetim kuruluna girmek için Garip'e şantaj yapar. Garip, Adem tarafından farkedildiklerini Esma Hanım'a anlatır. Bu yüzden artık gizli gizli buluşamayacaklarını söyler. Esma ile Garip, Adem olayını atlattıktan sonra yılbaşı kutlamaları sonrasında konakta başbaşa kalırlar. Fakat tam odadan çıktıkları vakit birine yakalanıyorlar. Peki kime yakalandılar? Faruk mu İpek mi? İşte İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesi...