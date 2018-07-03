İstanbullu Sefarad sanatçılarından Londra’da sergi

“Serginin amacı Osmanlı’dan günümüze kadar farklı milletlerin, farklı dini grup mensuplarının bizim toplumumuz içinde huzur ve refahla yaşayabildiklerini, kendi kültürlerini koruyabildiklerini anlatmak.” ifadelerini kullanan Karakuş, sergiyi Londra’da düzenleyerek bu mesajı yabancılar ile de buluşturmak istediklerini kaydetti.

Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi ile Türkiye’nin çok kültürlülüğe verdiği önemin altını çizmek istediklerini söyledi.

İstanbullu 35 Sefarad sanatçısının heykel, ebru, mozaik, seramik, takı, fotoğraf ve resim çalışmalarını bir araya getiren serginin açılışına Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’in de aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Cervantes İspanyol Kültür Merkezi ve Türk- Osmanlı Sefarad Araştırma Merkezinin iş birliğiyle düzenlediği “1492 Göke” sergisi, La Galleria Pall Mall’de dün akşam verilen resepsiyonla başladı.

- Serginin adı Kemal Reis'in kadırgasından

Serginin küratörlüğünü yapan ressam Terry Katalan da Sefarad sanatçılarının eserlerinin, Londra’nın en seçkin galerilerinden birinde sanatseverlere sunulduğunun altını çizdi.

Osmanlı İmparatorluğu, 1490-92 yıllarında İspanya'dan göç etmek zorunda kalan Sefarad Yahudilerine Sultan II. Beyazıt zamanında kucak açtığını hatırlatan Katalan, dönemin sığınmacıları konumundaki Sefaradları Kaptan Kemal Reis’in idaresindeki kadırgaların getirdiğini anlattı.

Katalan, serginin adının da 90 bin ila 150 bin Yahudi'yi Osmanlı topraklarına taşıyan kadırgalardan biri olan Göke’den alındığını ifade etti.

Açılışında Osmanlı makamları ve Türk ezgileriyle bestelenmiş Ladino müziklerinden örneklerin yer aldığı bir mini konserin de verildiği sergi, 7 Temmuz’a kadar gezilebilecek.

