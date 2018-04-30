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İstanbullular Berat Kandili'nde camilere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

Vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan başta olmak üzere kentteki camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Berat Kandili coşkuyla idrak edildi.

Vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan başta olmak üzere kentteki camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Berat Kandili dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Fatih ve Süleymaniye camilerine akın etti. Camilerde namaz kılan vatandaşlar, dua etti. Yoğunluk nedeniyle camide yer bulamayan bazı vatandaşlar, namazlarını avlularda eda etti.

Çok sayıda kişi de Eyüp Sultan Türbesi'ne ziyarette bulundu.

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Berat Kandili Eyüp Sultan Cami fatih cami

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