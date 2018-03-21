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İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 22:26 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının geçeceği güzergahta yapılacak olan çalışma nedeniyle bir ay süreyle Abdülezelpaşa Caddesi'nin Unkapanı-Balat İstikametinin trafiğe kapatılacağını ve akışın tek şeritten çift yönlü sağlanacağını duyurdu.

İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!

Belediyeden yapılan açıklamada, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın geçeceği güzergahta altyapı çalışması yapılması zorunluluğu doğduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sistemin kurulacağı geçiş bölgelerinde kalacak olan atık su ve yağmur suyu hatlarının yerlerinin değiştirilmesi ve yenilenmesi çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle sahil yolu Abdülezelpaşa Caddesi’nin Unkapanı-Balat İstikameti yarından itibaren araç trafiğine kapatılacak. Bölgedeki trafik akışı bir ay süreyle tek şeritten çift yönlü sağlanacak. Bin 100 metre uzunluğundaki çalışma, vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kısa sürede bitirilebilmesi için iki farklı noktada aynı anda başlatılacak ve ekipler 2 vardiya halinde çalışacak. Araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanmaları önemle duyurulur."

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