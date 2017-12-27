HABER

İstanbullular dikkat! 4,5 saat kapalı kalacak

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 18:01 | Son Güncelleme 8 saat önce

İstanbul'da Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, bakım ve onarım nedeniyle bu gece 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İstanbullular dikkat! 4,5 saat kapalı kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Atatürk Köprüsü, 28.12.2017 Perşembe günü 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak bakım onarım çalışması yapılacaktır." denildi.

Açıklamada, bu saatler arasında araç ve yayaların Yeni Galata Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği vurgulandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Köprüsü Unkapanı Köprüsü istanbul

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

Okuyucu Yorumları 1 yorum
4.5 değil 4 saat
Diğer Haberler
100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.