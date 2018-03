İstanbullular dikkat! 600'den fazla otobüs bugün çalışmayacak

Erguvan Otobüs İşletmecileri her ay otobüs başına 15 bin TL zarar ettiklerini ve bugünden itibaren kontak kapatacaklarını açıkladı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılacak. Eylem Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsarken, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu yakasındaki 300'ün üzerinde otobüsün hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

"HER GÜN ZARAR EDİYORUZ"



Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin açıklamasının devamında; Her şeye zam geliyor en azından benzin litre fiyatı 2011 yılında ne kadardı şimdi ne kadar? Biz artık kar etmeyi bırakın bildiğiniz her gün zarar ediyoruz. Bu yüzden de halkımızdan özür dileyerek cuma günü kontak kapatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILIR"



İETT’den yapılan açıklamada işletme sahipleri ile yapılan sözleşme gereğince kontak kapatma gibi bir haklarının olmadığı ve vatandaşın mağdur olmaması için gerekli önlemin alındığını belirtti. Ayrıca işletme sahipleri hakkında soruşturma açılacağı da belirtildi.

"HÜKÜMLERİ YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜLER"



İETT'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecileri 07.03.2018 günü saat 22.30’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde eylem yaparak Cuma günü kontak kapatacakları yönünde basın açıklaması yapmışlardır. Bilindiği üzere söz konusu taşımacılar İdare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazanmışlardır. Taşımacılar, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlüdürler.