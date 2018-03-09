HABER

İstanbullular dikkat! 600'den fazla otobüs bugün çalışmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 07:58 | Son Güncelleme

İstanbul Otobüs A.Ş.’nin erguvan otobüsleri, bugün kontak kapatma eylemi yapacak. İstanbul’da toplam 900 civarında erguvan otobüsü olduğu biliniyor.

İstanbul Özel Halk Otobüsü sahipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığını belirterek önceki gece 15 Temmuz Şehitler Makamı önünde bir araya geldi.

Erguvan Otobüs İşletmecileri her ay otobüs başına 15 bin TL zarar ettiklerini ve bugünden itibaren kontak kapatacaklarını açıkladı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılacak. Eylem Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsarken, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu yakasındaki 300'ün üzerinde otobüsün hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

"54 TANESİ İFLAS ETTİ"

2.60 TL'lik biletin sadece 1,40 TL kuruşunun kendilerine verildiğini söyleyen Başkan Çetin, sozcu.com.tr'ye yapştığı açıklamasında, “Biz 2011 yılında 460 işletmeci bu otobüsleri aldık ancak 54 tanesi iflas etti bıraktı. Biz sürekli zarar ediyoruz. Belediyeden görüşecek bir muhatap bile bulamadık. Özel halk otobüsü işletmecileri, belediyeden alınan ücretlerin, taşıma ve yakıt masraflarının çok altında kalması nedeniyle, iflas aşamasına gelinmiştir.” dedi.

İstanbullular dikkat! Otobüs şoförleri kontak kapatıyorİstanbullular dikkat! Otobüs şoförleri kontak kapatıyor

"HER GÜN ZARAR EDİYORUZ"

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin açıklamasının devamında; Her şeye zam geliyor en azından benzin litre fiyatı 2011 yılında ne kadardı şimdi ne kadar? Biz artık kar etmeyi bırakın bildiğiniz her gün zarar ediyoruz. Bu yüzden de halkımızdan özür dileyerek cuma günü kontak kapatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILIR"

İETT’den yapılan açıklamada işletme sahipleri ile yapılan sözleşme gereğince kontak kapatma gibi bir haklarının olmadığı ve vatandaşın mağdur olmaması için gerekli önlemin alındığını belirtti. Ayrıca işletme sahipleri hakkında soruşturma açılacağı da belirtildi.

Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çıkışında Eylem yaptıÖzel Halk Otobüsü İşletmecilerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çıkışında Eylem yaptı

"HÜKÜMLERİ YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜLER"

İETT'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecileri 07.03.2018 günü saat 22.30’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde eylem yaparak Cuma günü kontak kapatacakları yönünde basın açıklaması yapmışlardır. Bilindiği üzere söz konusu taşımacılar İdare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazanmışlardır. Taşımacılar, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlüdürler.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi yapılması planlanan eylem, sözleşmenin “Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmak” hükmü kapsamında değerlendirilecektir. Bununla beraber, İETT olarak toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır. Eylem olması halinde İstanbullular toplu ulaşımda sorun yaşamayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Diyarbakır’da Otobüs Direksiyonunda Kadınlar da VarDiyarbakır’da Otobüs Direksiyonunda Kadınlar da Var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS istanbul halk otobüsü İETT

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

İlginizi Çekebilir

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Cinderes ele geçirildi! Şiddetli çatışma yaşanıyor

Cinderes ele geçirildi! Şiddetli çatışma yaşanıyor

Son dakika! Nurettin Yıldız hakkında soruşturma

Son dakika! Nurettin Yıldız hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 17 yorum
çıkarın bunları işten sözlesmelerini iptal edin
SÖZ KONUSU HALK OTOBÜSLERİNİN ÇALIŞTIĞI HATLARIN EN UCUZ SATIŞ (DEVİR) FİYATI NE KADAR.
Hakkı verilmiyorsa tabiki sonuna kadar arayacak.Ne yapsınlar?İnsanları bedava taşıyacak halleri yok.Tabiki fazla abartmadan tepkilerini gösterecekler.
kazanmayan çalışmasın kardesım.. insanları sömürmesinler artık! devletin otobüsü mü yok?
rahatlariz
insanlar hakkını aradığı zaman hemen atın sözleşmesini iptal edin diyen düşüncesizler boş konuşmayın her aile babasının sorumlu bir ailesi var ah ülkem ah .
geçmişte siz halkı soydunuz kimse sesini çıkaramıyordu özürlü vatandaşlardan bile para isterdiniz otobüse almak istemezdiniz ücretsiz kullanıyorlar diye surat yapardınız haktır size
çalışmasınlar zaten dünyada örneği yok. taşımacılık devletin işi.
ee eylem yapmasalar ne olacakki gerçi yapsınlar trafik rahatlar Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
herşeye zam e adamlar haklı verrrrr mehteri
Bir tam bilet 2.60 TL. Köprü geç hatlarının çoğu 5.20 TL ve aktarmada yok. Bu fahiş ücretlerle nasıl zarar ediliyor anlamak zor..
Sozlesmelerini iptal edin gitsin minibus gibi calisiyorlar bazilari cok pis ve bakimsiz klimalar calismiyor havalandirma calismiyor 2.60 tl az para degil
Layıkıyla işinizi yapın ondan sonra hak talep edin
İnsanlar haklarını da mı aramıyacak bu ülkede çalışılmaması gerekiyorsa, hak için çalışılmayacak...
güzel oldu güzel trafik rahatlasın en azından Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
trafikten 900 otöbüs çekilmiş yolda kalmayız aksine trafik rahatlar
zarar ediyorsan çalışmayın belediyenin binlerce otobüsü metrosu var onlar vatandaşı taşır
Diğer Haberler
Seyir halindeki aracın üzerindeki kuzu şaşırttı

Seyir halindeki aracın üzerindeki kuzu şaşırttı

Pursaklar’da kadınlara sağlık eğitimleri devam ediyor

Pursaklar’da kadınlara sağlık eğitimleri devam ediyor

Erzurum’da Mart kapıdan baktırdı, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Erzurum’da Mart kapıdan baktırdı, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Çocuk meclisi belediyenin kadın çalışanlarına karanfil verdi

Çocuk meclisi belediyenin kadın çalışanlarına karanfil verdi

Oltu’da Kadınlar Günü etkinliği

Oltu’da Kadınlar Günü etkinliği

Ada Tıp Hastanesinde 8 Mart kutlandı

Ada Tıp Hastanesinde 8 Mart kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.