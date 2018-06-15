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İstanbullular dikkat! Bayramın ilk günü trafikte büyük yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:51 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nın ilk günü İstanbul’da trafik sürprizi yaşandı. İstanbullular bazı bölgelerde trafikte saatlerce süre geçirmek zorunda…

Ramazan Bayramının ilk gününde trafikte yaşanan rahatlık öğlen saatlerinden itibaren yerini yoğunluğa bıraktı. Bayram ziyaretleri yada gezmek için yola çıkan İstanbullular trafikte saatler geçirmek zorunda kaldı.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi trafik verilerine göre İstanbul'daki yoğunluk oranı saat 17.30 sıralarında yüzde 58'e kadar çıktı. Hem 15 Temmuz Şehitler köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet köprülerinde uzun kuyruklar oluştu. Bayram nedeniyle ücretsiz olan iki köprüde trafik yoğunluğu öğle saatlerinden bu yana özellikle Anadolu yakasına geçişlerde aralıksız devam ediyor.

Trafik durumu

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istanbul-trafiginde-bayram-ziyareti-yogunlugu-_1636_dhaphoto5

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