İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu isale hatlarında bakım - onarım - yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle pazartesi günü saat 10.00'dan, salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi. Su kesintisinin 20 Mart 2018 Salı günü sabah 09.00-10.00 saatleri arasında giderilmesi planlanıyor.

Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:



Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.

Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri.

Esenyurt: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.

Avcılar: Tahtakale Mahallesi.

Küçükcekmece: Karaağaç Mahallesi.