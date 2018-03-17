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İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 14:43 | Son Güncelleme

İstanbul'un Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerine 19 Mart Pazartesi günü sabah 10.00'dan itibaren 24 saat su verilmeyecek. Peki su kesintisinin ardından bu 5 ilçeye sular ne zaman gelecek?

İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu isale hatlarında bakım - onarım - yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle pazartesi günü saat 10.00'dan, salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi. Su kesintisinin 20 Mart 2018 Salı günü sabah 09.00-10.00 saatleri arasında giderilmesi planlanıyor.

Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:

Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.

Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri.

Esenyurt: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.

Avcılar: Tahtakale Mahallesi.

Küçükcekmece: Karaağaç Mahallesi.

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