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İstanbullular dikkat! Bu seferler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 07:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferleri iptal edildi. Son dakika habere göre, Beykoz-Eminönü, Rumelikavağı-Eminönü ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri yapılmayacak.

İstanbullular dikkat! Bu seferler iptal edildi

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