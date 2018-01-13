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İstanbullular dikkat! Bu yollar kapanacak

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 21:11 | Son Güncelleme 10 dakika sonra

Üsküdar-Çengelköy Meydanı’ndan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda son bulacak olan Kudüs Koşusu nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapanacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kudüs Koşusu sebebiyle bugün 11.00-14.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu.

Buna göre, Kuleli Caddesi Alzambak Sokak kavşağından Güzeltepe Caddesi Profesör Doktor Beynun Akyavaş Caddesi kavşağına kadar olan kısım, Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi, Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne katılım, Kuzguncuk Çarşısı Caddesi Baba Nakkaş Sokak kavşağından Abdullah Ağa Caddesi istikametine giden akım, Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kavşağından Abdullah Ağa Caddesi istikametine giden akım ve bu caddelere çıkan sokaklar trafiğe kapanacak.

Küçüksu, Kuşbakışı, Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Hekimbaşı Çiftlik caddeleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Baba Nakkaş Sokak da alternatif güzergahlar olarak belirlendi.

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