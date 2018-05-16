İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Bölgesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğu kesimlerde yer yer doğu ve güneydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EDIRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu KOCAELI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHISAR °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı DENIZLI °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı IZMIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu KUTAHYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Bölgesi'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve kısa süreli yerel sağanak yağışlı K.MARAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık MERSIN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı ESKISEHIR °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu NIGDE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı KARABUK °C, 30°C

Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BAYBURT °C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sonra kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 17°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu SIRNAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DIYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı