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İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre; 18 Mayıs Cuma günü Marmara'nın doğusu ve batısında, 19 Mayıs Cumartesi günü ise bölgenin tamamında yağış bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Bölgesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğu kesimlerde yer yer doğu ve güneydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EDIRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

IZMIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KUTAHYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Bölgesi'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve kısa süreli yerel sağanak yağışlı

K.MARAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

NIGDE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARABUK °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sonra kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SIRNAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KILIS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SANLIURFA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu Rüzgar: Güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de batı ve kuzeybatı, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, kuzeyi güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yağış anında 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi hava durumu istanbul hafta sonu sağanak yağış

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