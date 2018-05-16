İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Bölgesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğu kesimlerde yer yer doğu ve güneydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EDIRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENIZLI °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
IZMIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KUTAHYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Bölgesi'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve kısa süreli yerel sağanak yağışlı
K.MARAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
NIGDE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARABUK °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sonra kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SIRNAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KILIS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SANLIURFA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu Rüzgar: Güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de batı ve kuzeybatı, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, kuzeyi güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yağış anında 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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