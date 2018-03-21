İstanbullular dikkat! Meteoroloji o günü işaret etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bugün yurda güneşli bir hava hakim olacak. Yarın ise yurda giriş yapan yeni yağışlı hava dalgasıyla birçok şehirden yağmur haberleri gelecek. Cumartesi ise sıcaklıklar hızla düşecek ve sağanak yağış gelecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün güneşli bir hava bekleniyor ancak ilerleyen günlerde yağışlar geri dönecek ve cumartesi günü sıcaklıklar hızla düşecek. Bugün İstanbul’da 17 dereceye kadar ulaşacak hava sıcaklıkları cumartesi 7 dereceye kadar düşecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana’nın kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra Trakya, gece saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle batı ve güneybatı, gece Marmara’da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında kuvvetli(30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 17
İzmir: Parçalı az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yüksekleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı bulutlu 20
Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmur ve sağanak yağışlı 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23
Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum