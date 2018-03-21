İstanbullular dikkat! Meteoroloji o günü işaret etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bugün yurda güneşli bir hava hakim olacak. Yarın ise yurda giriş yapan yeni yağışlı hava dalgasıyla birçok şehirden yağmur haberleri gelecek. Cumartesi ise sıcaklıklar hızla düşecek ve sağanak yağış gelecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün güneşli bir hava bekleniyor ancak ilerleyen günlerde yağışlar geri dönecek ve cumartesi günü sıcaklıklar hızla düşecek. Bugün İstanbul’da 17 dereceye kadar ulaşacak hava sıcaklıkları cumartesi 7 dereceye kadar düşecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana’nın kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra Trakya, gece saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle batı ve güneybatı, gece Marmara’da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında kuvvetli(30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: