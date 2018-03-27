İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyordu.

İstanbul'un bir çok kesiminde ise beklenen yağış başladı.

İşte anlık radar görüntüsü: