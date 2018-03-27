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İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:36 | Son Güncelleme

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış, saat 16.15 sıralarında başladı. Yağışın başlamasına dakikalar kala, yağış yüklü sistem meteoroloji radarına da yansıdı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyordu.

İstanbul'un bir çok kesiminde ise beklenen yağış başladı.

İşte anlık radar görüntüsü:

radar

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istanbul Meteoroloji radar sağanak yağış

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