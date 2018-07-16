İSTANBULLULAR DİKKAT... METRİSTEKİ KAVŞAK ÇALIŞMASI NEDENİYLE TEM OTOYOLU BUGÜN VE YARIN GECE KAPANACAK

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından TEM otoyolu Metris kavşağındaki yol çalışmaları nedeniyle bu gece 00.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikameti, yarın gece 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde yol trafiğe kapatılacak. Her iki günde de trafik akışı açık olan istikamette bölünmüş yoldan sağlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaklaşık üç ay önce başlatılan TEM otoyolu Metris kavşağındaki yol genişletme köprü ayakları inşaatı nedeniyle bugün ve yarın gece yol kapatılacak. Köprü inşaatı tamamlandığında Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerine bağlantı trafik sıkışıklığına neden olmadan sağlanacak. Köprünün tamamlanabilmesi için köprü kirişlerinin yerleştirilerek asfaltlama çalışmaları yapılacak. Gaziosmanpaşa ilçesine giriş sağlayacak ve Sultangazi ilçesinden Edirne istikametine bağlantı imkanı sunacak 4,5 kilometre yan yol inşaatı tamamlandı. Son aşama olan TEM Otoyolu üzerine 120 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde araç dönüş köprüsü yapılacak. Bu bağlamda, prefabrik köprü kirişlerinin montajının yapılabilmesi amacıyla Metris Kavşağı mevkiinde; 17 Temmuz 00.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikameti, 18 Temmuz 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde kirişlerin yerleştirilebilmesi için yol trafiğe kapatılacak. Her iki günde de trafik akışı açık olan istikamette bölünmüş yoldan sağlanacak.
Belediye tarafından trafik kontrollü olarak verileceğinden dolayı sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması istendi.
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