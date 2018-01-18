İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

İstanbul Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO da bazı seferler iptal edildi:
İDO'da iptal olan seferler:
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO'da iptal olan seferler:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
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