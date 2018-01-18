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İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 06:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbuL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Etkili olan lodos denizde dev dalgalar oluşturdu.

İstanbul Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO da bazı seferler iptal edildi:

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İDO'da iptal olan seferler:

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'da iptal olan seferler:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

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Anahtar Kelimeler:
sefer lodos İDO istanbul BUDO

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