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İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 06:10 | Son Güncelleme 45 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüsü ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattındaki 07.30 ile İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattındaki 09.30 seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre şu seferler iptal edildi:

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

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Anahtar Kelimeler:
Bandırma feribot Yenikapı İDO

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