İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saat 14.00'dan itibaren trafiğe trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle açıklandı.

İSTANBUL'DA 1 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

-Zambak Sokak ve Meşelik Sokak kesişimi

-Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi

-Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi

-Yeni Çarşı Caddesi - Hamalbaşı Caddesi kesişimi

-Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi

-Taksim Tünel kesişimi

PAZAR GÜNÜ İÇİN İSTANBUL'DA ALTERNATİF YOLLAR

-Tarlabaşı Bulvarı,

-Gümüşsuyu,

-Kazancı Yokuşu istikameti



