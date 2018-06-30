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İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

Taksim'de yarın yapılacak "Onur Yürüyüşü" için bazı yollar güvenlik gerekçesiyle kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saat 14.00'dan itibaren trafiğe trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle açıklandı.

İSTANBUL'DA 1 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

-Zambak Sokak ve Meşelik Sokak kesişimi
-Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi
-Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi
-Yeni Çarşı Caddesi - Hamalbaşı Caddesi kesişimi
-Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi
-Taksim Tünel kesişimi

PAZAR GÜNÜ İÇİN İSTANBUL'DA ALTERNATİF YOLLAR

-Tarlabaşı Bulvarı,
-Gümüşsuyu,
-Kazancı Yokuşu istikameti

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