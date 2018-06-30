İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saat 14.00'dan itibaren trafiğe trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle açıklandı.
-Zambak Sokak ve Meşelik Sokak kesişimi
-Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi
-Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi
-Yeni Çarşı Caddesi - Hamalbaşı Caddesi kesişimi
-Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi
-Taksim Tünel kesişimi
-Tarlabaşı Bulvarı,
-Gümüşsuyu,
-Kazancı Yokuşu istikameti
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