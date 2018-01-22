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İstanbullular dikkat: TEM'in tek şeridi 30 gün kapalı!

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 11:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul trafiğinin en sıkışık noktalarından biri olan TEM Otoyolu Metris Kavşağı ile Gaziosmanpaşa mevkiinde yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni yan yol ve köprülü kavşak inşaatına başlandı. Köprülü kavşağın inşası sırasında TEM Otoyolunun bir şeridi her iki yönde de 30 gün süreyle kapatılacak.

İstanbullular dikkat: TEM'in tek şeridi 30 gün kapalı!

Gaziosmanpaşa'da trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye geçişlerde trafiği büyük ölçüde azaltacak ve Karadeniz Mahallesinden ilçeye geçişleri kolaylaştıracak Metris köprülü kavşağı ve yan yol yapım çalışmalarına başlandı.

Metris kavşağında oluşan trafik yoğunluğunu, yan yollar ve köprülü kavşak inşaatı ile çözmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu üzerinden Gaziosmapaşa’ya geçişleri kolaylaştıracak yeni bir bağlantı yolu inşa ediyor. Böylece Edirne yönünden gelen araçlar Metris üzerinde oluşan trafiğe takılmadan ilçeye girebilecek.

Metris kavşağı kuzey-güney yan yol ve köprülü kavşak inşaatı yapım çalışmaları kapsamında TEM Otoyolu Metris kavşağında oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4 bin 500 metre 1 gidiş 1 geliş yan yol inşa edilecek. TEM Otoyolu üzerine de 120 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde araç geçiş köprüsü yapılacak.

İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında köprülü kavşağın orta ayak inşası için Metris kavşağı mevkiinde TEM Otoyolu her iki yönde de bugünden itibaren daraltılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede oluşan trafiğin büyük ölçüde çözüme kavuşması amaçlanıyor. (İHA)

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