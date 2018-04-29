Körfezin turizmde lider ilçesi Ayvalık'ın tek ana arteri Atatürk Caddesi ile Cunda Adası ve Sarımsaklı Plajları'na giden yollar İstanbul plakalı otomobillerle doldu. İstanbullu tatilciler, gurme turizminin en güzel örneklerinin bulunduğu otantik tarihi dokulu Cunda Adası ile gezinti de yapılabilen 17 kilometrelik "dünyanın en uzun 2. kumsalı" Sarımsaklı Plajları'nı doldurdu.

Balıkesir’i Çanakkale, İzmir ve Bursa’ya bağlayan karayolları 34 plakalı araçlarla doldu. Kış sezonu boyunca kapalı olan birçok trafik sinyalizasyonu Karayolları ekipleri tarafından aktif hale getirildi. Bölgeye gelen yerli turistler hafta sonunu plajlarda, alışveriş merkezlerinde, tarihi mekanlarda, termal tesislerde ve Kazdağları’nda geçirdi.

Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Havran, Edremit ilçeleri sınırlarındaki Kazdağları, Madra Dağı, Şeytan Sofrası, Atatürk Kayalıkları ve Seyit Onbaşı Anıt Alanı'yla, termal sağlık turizmi ve mavi bayraklı plajlarıyla turistlerin rağbet gösterdiği Edremit Körfezi, bu hafta sonu adeta doldu taştı.

- "Bölgemize Ankara ve İstanbul uçakları sürekli dolu geliyor"

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaz sezonu öncesi 1 Mayıs tatilinin de fırsat bilinmesiyle yoğunluk yaşandığını belirtti. Yavuz, "Yazlıkçılar bölgeye geldi ve yine yaz nüfusuna yakın bir nüfusa ulaştık. Nüfus 1 milyona yaklaştı. Bölgemize Ankara ve İstanbul uçakları sürekli dolu geliyor. En fazla İstanbul’dan yoğunluk söz konusu. Otobüs şirketleriyle de görüşüyoruz. Onlarda da yoğunluk var." dedi.

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin de sadece Ayvalık'ta değil, körfez genelinde 1 milyonu aşkın kişinin İstanbul’dan tatil için geldiğini tahmin ettiklerini dile getirerek, "Bu da zaten rezervasyonlarımızdan belli. Hafta sonuna 1 Mayıs'ı birleştirip 4 günlük tatil oluşturanların yoğunluğu bölge ekonomisine son derece olumlu yansıdı." diye konuştu.

Ayvalık Turizm Altyapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri de olan Özgültekin, "Bu yoğunluk aslında turizm sezonu öncesinde yaz mevsimine hazırlanacağımız olumlu bir 4 gün oldu. Bu yüzden de turizmciler olarak bu sonuçtan son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.