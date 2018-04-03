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İstanbullular lalelere hücum etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'da  1-30 Nisan tarihleri arasında "Şimdi Lale Mevsimi" sloganıyla düzenlenen 13'üncü Lale Festivali başladı.

İstanbullular lalelere hücum etti

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'da 1-30 Nisan tarihleri arasında "Şimdi Lale Mevsimi" sloganıyla düzenlenen 13'üncü Lale Festivali başladı. Emirgan Korusu'nda yapılan açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lale Festivali'nin açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar bahçelerine dikmek için verilen lalelere hücum ettiı, yüzlerce lale birkaç dakika içerisinde kapışıldı.

(FOTOĞRAF)

İstanbullular lalelere hücum ettiİstanbullular lalelere hücum ettiİstanbullular lalelere hücum ettiİstanbullular lalelere hücum etti

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