İstanbullular yarına dikkat! İBB'den çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yarıyıl tatilinin yarın sona ereceğini belirterek, İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için metro, tramvay, metrobüs ve otobüs hatlarına ek seferler koyduklarını bildirdi. Uysal, açıklamasında "Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istirham ediyoruz. Velilerimize de çocuklarını okula özel araçlarıyla götürmek yerine okul servislerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İBB yaptığı açıklamada, 1 hafta boyunca okul trafiğini etkileyecek yol ve kazı çalışması yapılmayacağını belirterek, olası kazalar için trafikte çok sayıda çekicinin de hazır bulundurulacağını belirtti. İBB, İstanbul Trafik Zabıtasının, polis ve jandarma ekipleriyle birlikte trafiğin açık tutulması için çalışacağını kaydetti.
UYSAL: EK SEFERLER KOYDUK
İBB Başkanı Mevlüt Uysal da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için metro, tramvay, metrobüs ve otobüs hatlarına ek seferler koyduk. Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istirham ediyoruz. Velilerimizden de çocuklarını okula özel araçlarıyla götürmek yerine okul servislerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.
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