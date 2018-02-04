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İstanbullular yarına dikkat! İBB'den çağrı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 17:35 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarın 5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrencinin, 143 bin öğretmenin ders başı yapacağını ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağını duyurdu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için çağrıda bulundu.

İstanbullular yarına dikkat! İBB'den çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yarıyıl tatilinin yarın sona ereceğini belirterek, İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için metro, tramvay, metrobüs ve otobüs hatlarına ek seferler koyduklarını bildirdi. Uysal, açıklamasında "Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istirham ediyoruz. Velilerimize de çocuklarını okula özel araçlarıyla götürmek yerine okul servislerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB yaptığı açıklamada, 1 hafta boyunca okul trafiğini etkileyecek yol ve kazı çalışması yapılmayacağını belirterek, olası kazalar için trafikte çok sayıda çekicinin de hazır bulundurulacağını belirtti. İBB, İstanbul Trafik Zabıtasının, polis ve jandarma ekipleriyle birlikte trafiğin açık tutulması için çalışacağını kaydetti.

UYSAL: EK SEFERLER KOYDUK

İBB Başkanı Mevlüt Uysal da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için metro, tramvay, metrobüs ve otobüs hatlarına ek seferler koyduk. Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istirham ediyoruz. Velilerimizden de çocuklarını okula özel araçlarıyla götürmek yerine okul servislerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB okullar istanbul trafiği

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Toplu taşıma dediğinin hayvan nakliyatından farkı yok. 07.00 ila 09.30 saatleri arasında otobüs, metro ve metrobüslere becerebiliyorsan kendin bin.
Arabana binme diyor yani vergisini tıkır tıkır öde ama binme.En pahalı akaryakıtı kullan ama keyifle yolculuk yapama komedi gibi
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