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İstanbullular yeni yıla evde girecek

30.12.2017 12:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

Son 2 yılda yaşanan terör saldırıları sonrasında İstanbul, güvenlik anlamında hala normale dönebilmiş değil.

İstanbullular yeni yıla evde girecek

Yılbaşında yapılacak sokak kutlamaları yasaklanırken, İstanbullular yeni yıla evlerinde girmeye hazırlanıyor.Türkiye’de insanlar yeni yıla büyük çoğunlukla evde giriş yapmaya hazırlanırken, İstanbul’da sokak kutlamalarının ‘güvenlik’ gerekçesiyle yasaklanması ise tepkilere neden oldu. DW Türkçe’ye konuşan pek çok İstanbullu, son yıllarda yaşanan terör olaylarından sonra yılbaşını evde geçirmeyi tercih ettiklerini, ancak sokak kutlamalarının yasaklanmasını doğru bulmadıklarını belirtiyor. Öte yandan yılbaşı kutlamalarının İslam dini ile bağdaşmadığı gerekçesiyle, yasakları savunanlar da var.

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yeni yıla girmeye hazırlanan 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Reina katliamının bıraktığı derin izler, 2018 yılına girilecek yılbaşı gecesinde hayata geçirilen güvenlik önlemleri ve yasaklarla kendini hissettiriyor.

Kanlı saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov yakalandı. Masharipov'un da aralarında olduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılanmasına ise aralık ayı içinde başlandı. Ancak 2016 yılının haziran ayında Atatürk Havalimanı’na, yılbaşı gecesi ise Reina’ya gerçekleştirilen terörist saldırılar sonrasında İstanbul, güvenlik anlamında hala normale dönebilmiş değil. Bunun en son göstergesi ise her yıl dünyanın pek çok köşesinden yüzbinlerce turisti ağırlayan kentteki yılbaşı kutlamalarının yasaklanması oldu.

KONSER VE ETKİNLİKLER İPTAL

İstanbul’un en merkezi noktaları olan Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de yılbaşı nedeniyle gerçekleştirilmesi planlanan sokak kutlamalarına bu yıl yerel otoriteler tarafından izin verilmedi. Bu nedenle İstanbul’un eğlence merkezi sayılan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Nişantaşı, Beşiktaş Meydanı gibi noktalarda belediyeler tarafından organize edilen konser ve kutlama programları iptal edildi. Örneğin yeni yıl kutlamalarını Abdi İpekçi Caddesi ve Sanat Parkı’nda gerçekleştireceğini açıklayan Şişli Belediyesi’nin 3 gün boyunca düzenlemeyi planladığı Jehan Babur, Seksendört ve Zakkum konserleri ve DJ performansları iptal edilen organizasyonlardan yalnızca birkaçı. Konser iptallerini sosyal medya hesabından duyuran sanatçı Jehan Babur, “Arkadaşlar şimdi bize haber geldi. Yarınki konseri son anda iptal ettiler. Daha doğrusu tüm belediye konserlerini. Üzgünüz” mesajını paylaştı.

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"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 85'İ EVDE OLACAK”

Yasaklar sonrasında İstanbul’da milyonlarca insan, yeni yıla evinde girmeye hazırlanıyor. Online bir alışveriş sitesinin gerçekleştirdiği bir ankete göre de, Türkiye genelinde toplumun yüzde 85'i yılbaşını evinde kutlayacak. 4 bin 777 kişinin katıldığı ankette “Yılbaşını nasıl kutluyorsunuz?” sorusuna yüzde 72’lik kesim 'evde ailemle' derken, onu yüzde 13 ile 'evde arkadaşlarımla', yüzde 10 ile 'dışarıda (eğlence, parti, yemek)', yüzde 3 ile 'yurt dışında' ve yüzde 2 ile 'şehir dışında' yanıtları izledi. DW Türkçe’ye konuşan Habibe Tufan da yılbaşını evde karşılayacak olanlardan biri. “Son yıllarda olan olaylardan sonra yılbaşı için dışarıda plan yapmak çok mantıklı gelmiyor” diyen Tufan, yeni yıla arkadaşları ile evde gireceklerini söylüyor. Çevresindeki pek çok insanın da kendisi gibi yılbaşında dışarı çıkmak yerine evinde kutlama yapacağını anlatan Tufan, İstanbul’daki sokak kutlamalarının yasaklanmasını ise şu sözlerle eleştiriyor: “Yasak olmasa da zaten insanlar bu yılbaşını evde kutlayacaktı. Turizm açısından da öyle. Artık İnsanlar İstanbul’a gelmek istemiyor. Ama insanların kutlama özgürlüğünün ellerinden alınması hoş değil.”

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Öte yandan son birkaç yıla kadar yılbaşı kutlamalarının merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki altyapı çalışmaları ve cami inşaatı da kitlesel kutlamalara fiziken uygun olmayan bir ortam yaratmış durumda. Zira gerek meydanda gerekse İstiklal Caddesi, boylu boyunca kazılmış çukurlar, beton blokları ve bariyerlerle çevrili. Taksim Meydanı’nda büfe işleten Hayri Taş’a göre, her şeye rağmen insanlar yılbaşı akşamı Taksim’e çıkmak ve kutlama yapmak isteyecek. Bununla birlikte sokak kutlamalarının yasaklanmasının hem güvenlik hem de inşaat çalışmaları açısından anlaşılabileceğini ifade eden Taş, “Öbür yandan insanların demokratik hakkı olan eğlenme hakkı var. Böyle muammalı bir durum var bu yıl” diye konuşuyor. Taş, kendisinin ise yılbaşı gecesi ‘ekmek parası’ peşinde koşmaya devam edeceğini söylüyor.

— Engin Bas (@enginbas) December 27, 2017

SOSYAL MEDYADA ‘YASAK' TEPKİSİ

Sokak kutlamalarının yasaklanmasının yanı sıra bazı sokaklara asılan ışıkların dahi zabıtalar tarafından toplanması dikkat çekerken, sosyal medyada yeni yıl kutlamalarının iptal edilmesine karşı pek çok kesimden tepkili paylaşımlar geliyor. Ünlü model Didem Soydan Twitter hesabından “Yılbaşı kutlanmasın diye gösterdiğiniz özeni(!) Kuran kurslarında tecavüze uğrayan evlatlar için gösteremediniz yazıklar olsun özeninize” ifadelerini paylaşırken, yapımcısı olduğu Suriyeli mültecileri anlatan ‘Steps into high calm' belgeseliyle Emmy Ödülü kazanan gazeteci Engin Baş ise Twitter'dan "Taksim ve Beşiktaş'tan sonra Şişli'de de yılbaşı kutlamaları yasaklanmasını anlıyoruz diyelim. (Anlamıyoruz da neyse) caddelerden yılbaşı ışıklandırılmalarını ve süslerini niye söküyorsunuz. Işıklara karşı terör saldırısı beklentisi mi var?" sözleri ile yasaklara tepki gösterdi.

Belediyelere yeni yıl kutlamaları için izin verilmemesi bir yana, bazı özel kutlama programları da yine ‘güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi. Bunlarda biri daha önce “Türkiye’nin en büyük yılbaşı sokak konseri” diye duyurulan Ağaoğlu’nun Maslak 1453 projesi içerisinde gerçekleştireceği Hande Yener ve Murat Dalkılıç konserleri oldu.

Bu arada, yılbaşı yasaklarını ve etkinlik iptallerini olumlu karşılayanlar da var. DW Türkçe’ye konuşan işçi emeklisi Hüseyin Baş, sokak kutlamalarının yasaklanmasına ilişkin, “En iyisini yaptılar. Ne gerek var yılbaşı kutlamasına? Dinimizde böyle bir şey yok” diyor. Türkiye’de yalnızca İslam dinine ait bayramların kutlanmasının daha doğru olacağını belirten Baş, şunları söylüyor: “Dini bayramlarımızı kutlamak en güzeli. Biz bunları söyleyince de bize yobaz diyorlar milletimizde. Öyle bir şey yok. Yılbaşı gavurların işi.”

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37 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Yasaklarla birlikte, yılbaşı gecesi on binlerce polis de tüm kentte görev başında olacak. Yılbaşı gecesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıklayan İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, "Güvenlik birimleri tam kadro çalışacak. Vatandaşlarımızın yılbaşını en güzel şekilde geçirmeleri için tedbirlerimizi aldık " dedi. Vali Şahin’in verdiği bilgilere göre, yılbaşı gecesi İstanbul genelinde 37 bin polis, 4 bin jandarma ve 117 zırhlı araç görev yapacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul’da yılbaşı için alınan güvenlik önlemlerini 21 Aralık’ta yürürlüğe koymuştu. 21 Aralık’tan beri kademeli olarak uygulanan tedbirler kapsamında meydanlar, tarihi ve turistik alanlar, azınlıkların ibadethaneleri, etkinlik mekanları, alışveriş merkezleri, metro ve metrobüs istasyonları, havalimanları ve eğlence mekanlarında polis kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Aram Ekin Duran / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe

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saldırı yılbaşı yeni yıl istanbul 2017 2018

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
vayyyyy çok önemliydi yılbaşı kutlamak ne üzüldüm şimdi ulan! ayıptır günahtır artık özünüze dönün gavur adetlerine uyacağınıza kendi dininizi yaşamayı deneyin.
Hemen feysini kapat, telefonunu kır, arabanı yak, evindeki eşyaların %90'ını at. Örnek ol herkese...
@serhatylmz_2017 gavur dediginiz milletin iyi yanlarini alsaniz insan olurdunuz
@serhatylmz_2017 Dur sana kendi dinini yaşayanlardan örnekler vereyim: -Çocuk tecavüzü -kadın cinayeti -bir kereden bişey olmaz -yurt yangınları -beden derslerinden tahrik olanlar -para aklama -rüşvet -sanat galerilerine saldırı -sanatçıları toplu halde yakma -üniversitelere imam doldurma -diyanete lüküs araç -kendi gibi düşünmeyenleri linç ve terörist ilan etme -kul hakkı yeme -millete at eti yedirme -daha onlarca sayabilirim. evet yılbaşı günah, bunlar caiz.
Sen yılbaşıyla uğraşıcana ülkenin soyulup soğana çevrilmesine yan ülkenin gelecek elli senesi satılmış ipotek altında sanane yılbaşı kutlamasından.Başka şeylere yan.
@ser_seri777 yılbaşı kutlayıp sınırsız alkol almak iyi yanı mı ?
@l_furkan_l gavur icadını kullanmayın demiyor lafı nerenden anlıyorsun iyi gavurların bayramınıda kutla o zaman sen....
Cahillik fena bisey kardes noeli kasdediyosan adamlar aralik 25 kutluyo gevur adeti o iste anladin. Ben ailemle acarim tv guzel guzel izlerim eglenirim.Sen bu arada filistine niye gitmedinki hala burdasin.
@serhatylmz_2017 isine geldigi gbi anlamak istiolar kardesim
@enzo61 o senin problemin değil sanane la bizim içkimizden
televizyonlarda dahi yasaklanalı bu gevur adeti.
senin dunyaya gelmen nasil yasaklanmadi hayret
@evetullah bunu diyen de butun gece evde dansoz olan kanal aricak.
@silkroadbg size kalsa müslüman hiç doğmamalı dimi sizin zihniyetiniz bozuk...
evetullh....seninle aynı ülkenin vatandaşı olduğumdan, aynı kimliği taşımaktan, aynı havayı solumaktan utanç duyuyorum.
Gardaş gavurlar ayin 25 kutluyo.
@ser_seri777 kişi kendinden bilir işi....
YILBASI KUTLAMALARI ILE HRISTIYANLIGIN NE ALAKASI VAR BAG KURAMADIM, KURAMIYORUM. YANI YENI YILA GECMEYI KUTLAMAK HRISTIYANLIGA GECIS SARTI MI YADA BUGUNU KUTLAYAN HEMEN HRISTIYAN MI OLUYOR? YADA DUNYADA GUNDUZLERI YEMEK YEMEYIP GECELERI YEMEK YIYEN BIR HRISTIYAN, ORUC TUTMUS SAYILIP MUSLUMAN MI OLMUS OLUYOR? BIR DINE GECMENIN ESASLARI VARDIR, SARTLARI VARDIR, YENI YILI KUTLAMAK NE ISLAMDAN CIKARIR NE HRISTIYAN YAPAR. DINIMIZDE ICKI ICMEK GUNAH, DINDEN CIKARIR MI HAYIR! ICKI ICMENIN GUNAH OLDUGU BILEREK, ALKOLLU OLARAK NAMAZ BILE KILABILIRSIN, AMA SUURUN YERINDE OLACAK!
@kurtpatriot hristiyan dünyası, yılbaşını m.s 336 yılından beri kutluyor. o dönem papa julius tarafından dini bayram ilan edilmiş. tekrar yazayım ki anlamayan veya anlamak isteyenler için, yılbaşı yaklaşık 1700 yıldır resmen ve bizzat vatikanın papanın emriyle, hristiyanların dini bayramıdır. ikincisi alkollü namaz vs, din oyuncak değildir. bir şey dinde haram dendiyse, haramdır. yasak yani. türkçesi yasak. allah ı haşa kandıracağını sanarak din min olmaz.
@smdemir43 sen ne yazarsan yaz bu mynetdeki dinsizler inanmaz kendi uydurlukları dine inanırlar...
@kurtpatriot geri zekali bende yazayyim sen anoa diuecem ama tek hucrelisin anlamazsin noel ayri yilbsi ayri noel dini bayram 25 aralik yilbasi miladi takvilde bir yilin bitmesi ha sen diyosanki ben yobazim miladi takvim tanimam ben hicri takvime inanirim e ozaman ona gore yasa
Ya Rab! Böyle mi olacaktı, benim cennet yurdum? Baktım da etrafıma yalnızım, ağladım durdum. Bir mânâ veremedim, şu Milâdî yıl başına! Şaştım da kaldım, Müslümanların vah telaşına! Çevirdim başımı, nereye ettimse bir nazar. Gördümki, noel için hazır, yer-yer çarşı-pazar. Haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete. Heyhat! Duyuramadım
Bu yılla ilgili,dinle değil..Bir yıllık ömür gitti..Üzülüyor..Gelecek yıla umutlarımızı taşıyoruz..Sağlık huzur bekliyoruz..2018 mutluluklar getirsin..Zor...Yaşam şartları gittikçe ağırlaşıyor..Zorda olsa sağlıklı yıllar dilerim..
yıl başı gecesi kutlamararı hıristiyan adeti bizler müslüman Türküz ne işimiz olur hırıstiyan bayramını kutlasın bağrımız geniş fakat bizlere mal etmesinler bir ingiliz çocuğu Türksanaat müziği dinlermi dinlemez bizler niye dinliyoruz pop müziği savaşmadan esir etmişler sömürülüyoruz müslüman diğilenler ve haçlı kefereler Türkün uyanmasını istemiyor ses çıkarmayın Türk milleti uyuyor sessiz olun
yeni yapılacak zamları kutlamaya ne kadarda meraklı bir milletiz.
Google'a NARDUGAN yazın. NARDUGAN Türklerin binlerce yıldır 21 aralık tan 1 ocağa kadar Akçam ağaçlarını süsleyerek kutladıkları bayramdır. Bizi o kadar çok cahilleştirdiler ki, kendi özümüzü unutup araplaşmaya başladık. Bin yıllık Türk kültürü eriyip gidiyor ve onun yerine arabın karanlık zihniyeti çöküyor üzerimize. Düşünün karadenizi, egeyi, doğuanadolu ve içanadoluyu ve diğerlerini hepsinin tarihin derinliklerine işlemiş zengin birer kültürü var. Arabın kültür denen birşeyden haberi bile yok. Müslüman olmak arap gibi yaşamak değildir. Okuyun, araştırın, öğrenin ve bilin ve kandırılmayın...
konuyu gündeme getiren alman haber kanalı. şaşırdım
Yılbaşı kutlamalarını abuk subuk güvenlik sebebiyle yasak koymak.AKP iktidarın Zihniyeti ortaya koymaktadır.İsteyen kutlar istemeyen kutlamaz!!!!
bizim gurbetcilerimiz dini bayramlarda izine gelip gidiyorsa ve dini vecibelerini yurt dışındaki yaşadıkları ülkelerde yaşayabiliyorsa buna kimse karışmıyorsa,niye türkiyedeki vatandaşlara yeni yil kutlamaları gavur addeti diye yasaklanıp din üzerinden gidilerek baskı uygulanmaya calışılıyor.
Kara Noel.....Kara Noel
Akp 15 yıldır karabasan gibi ülkenin başına çökmüştür devamlı bize Arap kültürünü dayatmaktadır yılbaşını inadına kutlucam beğenmeyen Arabistan'a kadar yolu var Kahrolsun seriat
ulan gerizakali bu ulkede seriat olsaydi sen bu ulkenin iktidarina laf bile edemezdin kus beyinli
@xxxi şeriat haktır yanlış algı yaratıp gerçeği saptırmamalısın tabiki şeriat topluma dayatılamaz şeriat iyi ile kötüyü ayırt etmek için Allahın kendi emirleridir insanlığı frenlemek için iyilik için vardır dediğim gibi bugünkü dünyada bunu insanlığa dayatabilen şeraitin tüm Emirler’ini yerine getirebilendir kim getiriyor? çalma derken çalarmısın göz dikme derken göz dikermisin demokrasi her tür inancı kişisel olarak yaşamana müsade eder Allah ile senin arana girmez bir toplum ancak demokrasi ile yönetilebilir
@yasar_dayi_1986 Şeriat ile iktidara laf etmek ne alaka ? Kur'an içerisinde iktidara laf edeni öldürün mü diyor ?
Bizde her gün evde yılbaşı kutluyoruz iyiki paramız yok günaha girmiyoruz. Deliye her gün yılbaşı.
bu kafayla ancak baskalarini zenginlestirmeye devam edersin
hirsizliga, dolandiriciliga, tecavuze, terore, coluk cocuga istismara, hayvanlara zulme, fakirlige bu kadar itiraz etmediniz be. bu aksam kimse yilbasi kutlamasa herseyiniz on numara olacak. bi sikintiniz bu kalmis. sanki zorla hindi yedirip sarap icirecekler size. kapa televizyonunu 9 da yat. milleti rahatsiz etme sevgili comar.
Bana göre Yılbaşını en iyi kutlama PTT (pijama, terlik, televizyon)
yılbaşı kutlansa kime ne kutlanmasa kime ne ? insanların birbirinin işine karışması kadar şaçma bir şey yok, olayı dine bağlayanları kim nasıl anlayabiliyor banada anlatsın kur'an da yeni yılda kutlama yapılmaz haramdır şeklinde bir ibare varmı ? içki haramsa her zaman haram içen sadece yılbaşında mı içiyor ? tamamen gelişmemiş dar beyinli kişilerin kendi yapamadıklarını başkalarının yapmasını kıskanmasından kaynaklanan olaylar bunlar devletin eğlenmek isteme hakkı gasp edilenlerin yanında yer alması gerekli önlemleri alıp geri kafalıları toplumdan dışlaması gerekli
yılbaşı isanın göğe yükseldiği tarih hiristiyanlıkta
Ülkemde her seyi bitiyoruz. sanat eğlence kutlama adalet başarı dürüstlük ahlâk zafer. bunların yerine yalan tecavüz hırsızlık sahtekârĺık yandaşlık başarısızlık hezimet ne kadar kötü olan varsa onları koyduk.
İSLAM dinimizin yasakları Kuranı kerimde açık ve nettir totonuzdan günah ve yasak uydurmayın indirilen dine inanın kendine uydurduğunuz dine değil, haftanın 6 günü her haltı yer 7 ci günü hayırlı cumalar douen edepsiz lafım sana, gerçekten islamı yaşayana saygım sonsuz ellerinde öperim, lakin bu yılbaşı muhabbeti cıvık tadı verdi, başkasını dinine küfretme küfretmeki , onlarda bizimkine küfretmesin senin ve senin gibiler yüzünden ülkemiz 2018 in hayır bereket sağlık getirmesi dileğiyle iyi seneler ...
sapiklarin katıldığı partiler kimisi ellemeyi kimisi elletmeyi seven ahlaksizlarin topluluğu
kullandığımız herşey zaten gavur malı. Google,yahooo,facebook,twitter kimin. bizim de tarkanımız var.
ulan akp soyu ülkeyi insanları ne hale tirdin
@kurtpatriot aptalmisin sen.icki icen namaz kilabiliormus.islami dini kendi cikariniza gore yorumlamayin...
Yılbaşı yasağı saçmalığın daniskasidir size inat ben yılbaşını kutlucam kimsede buna engel olamaz başlarım yasaginiza dünyaya rezil oluyoruz farkında değilsiniz Yasaklardan rahatsızım
yılbaşını kutlamayan gericidir,yobazdır,örümcek kafalıdır.yılbaşını danslarlA VE İÇKİ İÇEREK KARŞILAMALIYIZ.yılbaşını kutlayanlar ilericidir,laiktir,çağdaştır,atatürkçüdür.tek yol devrim.
Güvenlikten ziyade ekonomik olarak dışarı çıkılmaz yılbaşında. Rezervasyon ile alıyorlar zaten hepsi ateş pahası. En güzeli evde bira cips tamamdır 1400 TL maaşlı adam 1 gecede 200-300 harcayamaz ailesiyle evinde oturur.
Dikkat edin yeni yıl kutlamalarında ülkeyi kana bulamak, yada kana bulanmasını isteyenler milletimizin canını yakmayı arzulayanlar, devletin milleti böyle bir tehlikeden korumak amacıyla aldığı karara karşı tepkileri çoğaltmak için gelip buralarda alınan karara karşı abzürt sözlerle yorum yapabilir. Bazı salyalı çakal sazanların amacı sadece devlet yönetimini her ne şekilde olursa olsun eleştirmek olduğundan işin bu yönünü akıllarına getirmezler. Uyanık olmak lazım.
Yılbaşı noel fişek yeryüzünde tepinir eşşek. N.F.K.
DİN’İNİNİZ,İMAN’İNİZ SİZİN OLSUN,ONU YARADAN’A GÖSTERİN..BANA İNSANLIĞINIZ LAZIM..!!!
Ey yılbaşı!Bak yine ben geldim!. Senden bu yıl sağlık sıhhat afiyet huzur mutluluk zenginlik ve güven istiyorum ! Ey benim MİLADİ YILBAŞIM sen her şeye kadirsin!!! (HAŞA HAŞA) Bazı vatandaşların yeni yıla bakışı buna tekabül ediyor. TV lerde soruyorlar vatandaşa . YENİ YILDAN NE BEKLİYORSUN? O da cevap veriyor, şunu bekliyorum bunu bekliyorum. Be kardeşim YENİ YIL ne Tanrıdır ne peygamber ne de trilyonları olan bir zengin ve çok güçlü bir devlet. Miladi Yılbaşı 31 aralığın sona erip 1 ocağın (miladi takvime göre) başladığı günün adıdır. yani bir güne zamana verilen addır.
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