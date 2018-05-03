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İstanbul sis altında! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 17:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da gündüz yaşanan yaz havası akşam saatlerinde yerini sisli ve serin bir havaya bıraktı.

İstanbul sis altında! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

İstanbul'da sabah saatlerinde 24-25 derecelerde seyreden hava sıcaklığı, akşam iş çıkış saatinde yoğun sisin de etkisiyle aniden düştü.

İstanbullular, bir saat içinde yaklaşık 5 derecelik düşüşle 19 dereceye inen serin hava sürprizi yaşadı.

SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar düşecek.

Gündüz 24 derece olan İstanbul'da sıcaklığın 14 dereceye düşmesiyle bir anda 10 derecelik bir düşüş yaşanmış olacak.

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK

Cuma günü hava sıcaklıkları 23 dereceyle mevsim normallerinde izleyecek.

Sis nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkisini sürdürecek.

Haftasonu ise İstanbul'da bulutlu bir hava hakim olacak. Cumartesi günü sisin etkili olacağı İstanbul'da hava sıcaklığı 24 derece ortalamalarında gezerken, pazar günü parçalı bulutlu ve 23 derece olacak.

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