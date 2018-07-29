İstanbullulara pazar günü şoku! Sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da Meteorolojiden gelen uyarıların ardından yağış başladı. Bahçelievler çevresinde etkili olan yağış yollarda su birikintilerine neden oldu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, gök gürültüsü ve yağış kısa süreli etkili oldu. (İHA)

