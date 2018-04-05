İstanbullulara sabah şoku! Yenibosna'da metrelerce metrobüs kuyruğu

Sabah saatlerinde Yenibosna'dan Şirinevler'e uzanan metrobüs kuyruğu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İHA'nın haberine göre, metrobüs ile işlerine gitmek isteyen vatandaşlar oluşan metrelerce metrobüs kuyruğuyla şaşkına döndü. Yenibosna ile Şirinevler arasında yoğunluktan dolayı oluşan kuyruk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuyruk nedeniyle yol adeta metrobüs parkına dönerken, bazı vatandaşlar metrobüsten inerek yollarına devam etti.
Metrobüs kuyruğu halen devam ediyor.
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