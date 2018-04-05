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İstanbullulara sabah şoku! Yenibosna'da metrelerce metrobüs kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:23 | Son Güncelleme

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evden çıkan İstanbullular adeta güne çileyle başladı. Yenibosna ile Şirinevler arası metrobüs parkına dönerken, bazı vatandaşlar metrobüsten inerek yollarına devam etti.

Sabah saatlerinde Yenibosna'dan Şirinevler'e uzanan metrobüs kuyruğu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İHA'nın haberine göre, metrobüs ile işlerine gitmek isteyen vatandaşlar oluşan metrelerce metrobüs kuyruğuyla şaşkına döndü. Yenibosna ile Şirinevler arasında yoğunluktan dolayı oluşan kuyruk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuyruk nedeniyle yol adeta metrobüs parkına dönerken, bazı vatandaşlar metrobüsten inerek yollarına devam etti.
Metrobüs kuyruğu halen devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Metrobüs istanbul yenibosna Şirinevler

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