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İstanbullulara sağanak yağış sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

*Bazı sürücüler dolu yağma ihtimaline karşı araçlarını köprü altına çekerek beklemeyi tercih etti.    Haber - Kamera: Ali KEREM BENGİ / İstanbul DHA İstanbul'da Anadolu yakasında sağnak yağmur başladı.

*Bazı sürücüler dolu yağma ihtimaline karşı araçlarını köprü altına çekerek beklemeyi tercih etti.

Haber - Kamera: Ali KEREM BENGİ / İstanbul DHA

İstanbul'da Anadolu yakasında sağnak yağmur başladı. Kadıköy'de yağmura hazırlıksız yakalanan İstanbullular yağmurdan korunmak için tentelerin aldına saklandı, kimi de yanında getirdiği şemsiyeleri açarak yoluna devam etti, kimi de poşeti kafasına takarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı sürücülerde dolu yağma ihtimaline karşı araçlarını köprü altına çekerek beklemeyi tercih etti.

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