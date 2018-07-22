İSTANBULLULARA SAĞNAK YAĞIŞ SÜRPRİZİ 

*Bazı sürücüler dolu yağma ihtimaline karşı araçlarını köprü altına çekerek beklemeyi tercih etti.
Haber - Kamera: Ali KEREM BENGİ / İstanbul DHA
İstanbul'da Anadolu yakasında sağnak yağmur başladı. Kadıköy'de yağmura hazırlıksız yakalanan İstanbullular yağmurdan korunmak için tentelerin aldına saklandı, kimi de yanında getirdiği şemsiyeleri açarak yoluna devam etti, kimi de poşeti kafasına takarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı sürücülerde dolu yağma ihtimaline karşı araçlarını köprü altına çekerek beklemeyi tercih etti.
Görüntü Dökümü:
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-Yağmurdan görüntü
-Koşanlardan görüntü
-Şemsiye ile yürüyen vatandaşlardan görüntü
-Kafasına poşet takan vatandaştan görüntü
-Araçların köprü altındaki görüntüsü
-Genel ve detaylar
22.07.2018 - 13.44 Haber Kodu : 180722068
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