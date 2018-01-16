İstanbulspor - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (ZTK son 16 turu)

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında turu kim geçecek bu akşam belli oluyor. 26 Aralık 2017'de Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, Soldado'nun attığı goller ile 2-0 kazanmıştı. Kupada İstanbulspor ile Fenerbahçe maçının rövanş karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Peki İstanbulspor - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında İstanbulspor’un konuğu olacak. 16 Ocak Salı günü yani bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak İstanbulspor - Fenerbahçe maçı saat 20.30’da başlayacak ve ATV’den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.

TURU KİM, NASIL ATLAR?

Son 16 Turu ilk maçında Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde rakibini 2-0 yenen Fenerbahçe, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor’un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.