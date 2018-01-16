İstanbulspor - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (ZTK son 16 turu)

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında turu kim geçecek bu akşam belli oluyor. 26 Aralık 2017'de Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, Soldado'nun attığı goller ile 2-0 kazanmıştı. Kupada İstanbulspor ile Fenerbahçe maçının rövanş karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Peki İstanbulspor - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında İstanbulspor’un konuğu olacak. 16 Ocak Salı günü yani bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak İstanbulspor - Fenerbahçe maçı saat 20.30’da başlayacak ve ATV’den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.
TURU KİM, NASIL ATLAR?
Son 16 Turu ilk maçında Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde rakibini 2-0 yenen Fenerbahçe, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor’un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.
İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE EŞLEŞMESİ
Kupaya 5. Eleme Turu’ndan dahil olan FenerbahçE, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile oynadığı 2 maçı 6-0 ve 4-1’lik skorlar kazandı ve Son 16 Turu’na yükseldi. TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ise; Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü turda Diyarbekirspor'u, dördüncü turda Afjet Afyonspor'u, beşinci turda ise Kardemir Karabükspor'u mağlup ederek Son 16 Turu’nda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak
İstanbulspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Baki Tuncay Akkın ve Ali Saygın Ögel’in yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar.
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