İstanbulspor Fenerbahçe kupa maçı özeti izle: İstanbulspor'u 1-0 ile geçen Fenerbahçe çeyrek finalde!

İstanbulspor Fenerbahçe maçını 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkmayı başardı. Fenerbahçe, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İstanbulspor ile dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe'de Guiliano'nun serbest atıştan attığı gol, takımını çeyrek finale çıkardı. Ayrıca Fenerbahçe'de Alper Potuk, maçta kazandığı birçok pozisyonu gole çeviremedi. İşte İstanbulspor Fenerbahçe maçının özeti...

89. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Guiliano, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

İlk karşılaşmada rakibine 2-0 üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu arada, maçın 16. dakikasında sakatlanan Yiğithan Güveli, 20. dakikada yerini Martin Skrtel'e bıraktı.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekim Töreni, 19 Ocak 2018 Cuma günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak. Son 16 Turu'nda başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin katılacağı kura çekimi saat 15.00’da başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.