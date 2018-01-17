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İstanbulspor Fenerbahçe kupa maçı özeti izle: İstanbulspor'u 1-0 ile geçen Fenerbahçe çeyrek finalde!

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 07:28 | Son Güncelleme 20 dakika önce

Fenerbahçe çeyrek finale kaldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı lacivertliler ilk maçı da 2-0 kazanmışlardı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan İstanbulspor Fenerbahçe maçının tek golü serbest vuruştan Guiliano'nun golü ile geldi. Alper Potuk, iyi oynadığı maçta birçok pozisyondan yararlanamadı. İşte İstanbulspor Fenerbahçe maç özeti...

İstanbulspor Fenerbahçe kupa maçı özeti izle: İstanbulspor'u 1-0 ile geçen Fenerbahçe çeyrek finalde!

İstanbulspor Fenerbahçe maçını 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkmayı başardı. Fenerbahçe, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İstanbulspor ile dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe'de Guiliano'nun serbest atıştan attığı gol, takımını çeyrek finale çıkardı. Ayrıca Fenerbahçe'de Alper Potuk, maçta kazandığı birçok pozisyonu gole çeviremedi. İşte İstanbulspor Fenerbahçe maçının özeti...

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 1-0 yendi.

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇINDAN ÖNEMLİ ANLAR

14. dakikada sol çaprazda rakiplerinden kurtulan Alper Potuk, ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

17. dakikada sağdan topla ilerleyen Ali Dere'nin son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Eslem Öztürk'ün şutunda, kaleci Kameni meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Oğuzhan Berber'in hatalı pasında topu alan Chahechouhe, meşin yuvarlağı bekletmeden Alper Potuk'a bıraktı. Bu oyuncunun ceza alanı önünden sert şutunda, top üstten auta gitti.

89. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Guiliano, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

İlk karşılaşmada rakibine 2-0 üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu arada, maçın 16. dakikasında sakatlanan Yiğithan Güveli, 20. dakikada yerini Martin Skrtel'e bıraktı.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekim Töreni, 19 Ocak 2018 Cuma günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak. Son 16 Turu'nda başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin katılacağı kura çekimi saat 15.00’da başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.

İstanbulspor 0-1 Fenerbahçe

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, Baki Tuncay Akkın, Ali Saygın Ögel

İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (Dk. 81 Onur Ergün), Kubilay Aktaş, Ali Dere, Muhammed Demirci (Dk. 76 Cajic), Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 76 İbrahim Halil Çolak)

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Yiğithan Güveli (Dk. 20 Skrtel), Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Topal, Samed Karakoç, Chahechouhe (Dk. 90+2 Serhat Kot), Alper Potuk, Fernandao (Dk. 73 Guiliano)

Gol: Dk. 89 Guiliano (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 88 Onur Ergün (İstanbulspor)

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