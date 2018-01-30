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İstanbulspor, iki oyuncuyla anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 23:24 | Son Güncelleme

- TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, genç oyuncular Alpay Aldemir ile Ufukcan Engin'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, kadrosuna iki takviye yaptı.

İstanbulspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1998 doğumlu forvet Alpay Aldemir ile 4,5 yıllığına anlaşma sağlandığını bildirdi.

Sarı-siyahlı kulübün bir başka transferi ise 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ufukcan Engin oldu.

İstanbulspor'un yeni transferlerinden Alpay Aldemir, son olarak Bucaspor'da forma giyiyordu. Sarı-siyahlı kulüp, Ufukcan Engin'i ise Dardanelspor'dan transfer etti.

(AA)

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