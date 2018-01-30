İstanbulspor, iki oyuncuyla anlaştı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, kadrosuna iki takviye yaptı.

İstanbulspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1998 doğumlu forvet Alpay Aldemir ile 4,5 yıllığına anlaşma sağlandığını bildirdi.

Sarı-siyahlı kulübün bir başka transferi ise 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ufukcan Engin oldu.

İstanbulspor'un yeni transferlerinden Alpay Aldemir, son olarak Bucaspor'da forma giyiyordu. Sarı-siyahlı kulüp, Ufukcan Engin'i ise Dardanelspor'dan transfer etti.

(AA)