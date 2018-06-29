"İstanbul'u Tanıt, Hayaline Uç" yarışması ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amerika ISEWorld Vakfı iş birliğiyle İstanbul özelinde düzenlenen "İstanbul'u Tanıt, Hayaline Uç" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hedef kitlesi İstanbul'da resmi ve özel tüm liselerde öğrenim gören öğrenciler olan yarışmada öğrenciler, şehirlerini tanıtan 3 dakikalık İngilizce video sunumları ile kıyasıya yarıştılar.

Finalistler, jüri, halk oylaması ve ABD'de Kayıt Birimleri Ofis Departmanı kontrolünde internet üzerinden oylama yapan Amerikan okullarının oylarıyla belirlendi.

Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen ödül töreninde, 5. dönem proje yarışmasını kazanan öğrenciler ve öğretmenler ödüllerini, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Timur Tuğral, AR-GE Birimi Projeler Koordinatörü Figen Sekin ve ISEWorld Vakfı Amerika Müdürü Ted Lewis ile ISEWorld Kültürlerarası Lise Değişim Programları yetkililerinin elinden aldı.

- Yarışmada birincilik alan ekibe Amerika seyahati