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"İstanbul'u Tanıt, Hayaline Uç" yarışması ödülleri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

"İstanbul'u Tanıt, Hayaline Uç" yarışması ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amerika ISEWorld Vakfı iş birliğiyle İstanbul özelinde düzenlenen "İstanbul'u Tanıt, Hayaline Uç" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hedef kitlesi İstanbul'da resmi ve özel tüm liselerde öğrenim gören öğrenciler olan yarışmada öğrenciler, şehirlerini tanıtan 3 dakikalık İngilizce video sunumları ile kıyasıya yarıştılar.

Finalistler, jüri, halk oylaması ve ABD'de Kayıt Birimleri Ofis Departmanı kontrolünde internet üzerinden oylama yapan Amerikan okullarının oylarıyla belirlendi.

Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen ödül töreninde, 5. dönem proje yarışmasını kazanan öğrenciler ve öğretmenler ödüllerini, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Timur Tuğral, AR-GE Birimi Projeler Koordinatörü Figen Sekin ve ISEWorld Vakfı Amerika Müdürü Ted Lewis ile ISEWorld Kültürlerarası Lise Değişim Programları yetkililerinin elinden aldı.

- Yarışmada birincilik alan ekibe Amerika seyahati

Yarışmada, birincilik ödülünü kazanan Yavuz Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden proje danışmanı öğretmen Didem Sağ, öğrencileri Ömer Kardaş ve Fatih Çetin, Amerika seyahatine katılmaya hak kazandı.

İkincilik ödülünü Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nden proje danışmanı Erdoğan Akar ile öğrencileri Abdulsamet Kaymaz ve Muratcan Hökenek alırken, üçüncülük ödülünü Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi'nden proje danışmanı Tarık Buldu ile öğrencileri Kerem Doğan Karakoç ve Nurseda Gökalp aldı.

33 yıldır Türkiye'den öğrencileri yurt dışında Kültürlerarası Lise Değişim Programları aracılığıyla farklı ülkelerdeki okullarla ve yaşıtlarıyla buluşturan ISEWorld Vakfı, her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Şehrini Tanıt, Hayaline Uç" yarışmasıyla, farklı şehirlerden öğrencileri, yurt dışına götürüyor.

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