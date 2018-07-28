İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yedi Tepe Huzur 12' Denetlemesi (3)

Ali Kerem BENGİ- Cemil ÖZDEMİR- Özgür Deniz KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,(DHA)- İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yedi Tepe Huzur 12' denetlemeleri yapılıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde saat 20.00'da başlayan denetlemelere; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli 5 Bin polisin katılıyor. Denetlemeler saat 00.00'a kadar sürecek.

BÜYÜK DENETİM

12'inci Yeditepe Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve bazı mekanlarda aramalar yapılıyor. Çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçiriliyor. Şüpheli araçları durduran polis ekipleri aramalar yaparken, sürücülerin GBT'nden geçirildi. Kadıköy'de narkotik köpeği 'Kara' denetime katılarak araçlarda aramalara destek oldu. Diğer bir denetim noktası da Beşiktaş İskelesinin önüydü. Polis ekipleri iskele de şüphelendikleri kişileri aradı, GBT'den geçerdi. Ekipler yolcuların çantaları kontrol ederken narkotik köpeği de denetime eşlik etti.

TAKSİ MÜŞTERİSİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Öte yandan Fatih Millet Caddesi üzerindeki aramalar sırasında bir taksinin müşterisinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli gözaltına alındı. Yine aynı noktada trafik ekipleri bir aracı evrak eksikliğinden dolayı bağladı.

