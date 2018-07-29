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İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE 'YEDİ TEPE HUZUR 12' DENETLEMESİ' 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 02:22 | Son Güncelleme

  *23  kişi gözaltına alındı.  *Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 112 bin 867 lira para cezası uygulandı.

*23 kişi gözaltına alındı.

*Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 112 bin 867 lira para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Cemil ÖZDEMİR- Özgür Deniz KAYA-Soner HASIRCIOĞLU İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yedi Tepe Huzur 12' denetlemeleri yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde saat 20.00'da başlayan denetlemelere; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli 5 Bin polis katıldı.

23 GÖZALTI
Denetlemeler saat 00.00'da sona ererken, 12 bin 235 kişi kimlik kontrolünden geçirildi. Hakkında arama kararı bulunan 23 kişi gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda; 4 silah, 6 kurusıkı tabanca, 7 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetlenen 225 işyerinden 4'ne hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Denetlenen 2 bin 354 araçtan 172'sine işlem yapılırken 28 araçta trafikten men edildi. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 112 bin 867 lira para cezası uygulandı.

BÜYÜK DENETİM
Kadıköy'de narkotik köpeği 'Kara' denetime katılarak araçlarda aramalara destek oldu. Diğer denetim noktasında Beşiktaş İskelesinin önüydü. Polis ekipleri iskele de şüphelendikleri kişileri aradı, GBT'den geçerdi. Ekipler yolcuların çantaları kontrol ederken narkotik köpeği de denetime eşlik etti.

TAKSİ MÜŞTERİSİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Öte yandan Fatih Millet Caddesi üzerindeki aramalar sırasında bir taksinin müşterisinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli gözaltına alındı. Yine aynı noktada trafik ekipleri bir aracı evrak eksikliğinden dolayı bağladı.

Görüntü Dökümü
-------------------------
KADIKÖY
-Denetim Noktası
-Polis ekipleri araçları durdurması
-Narkotik köpeği araçları araması
-GBT uygulaması
-Şüpheli kişilerin üzerlerini aranması
-Helikopterden detay
-Genel ve detaylar
BEŞİKTAŞ
-Görüntü Dökümü
-Helikopterden görüntü
-üst aramasındna görüntü
-narkotik köpeğinden görüntü
-Genel ve Detaylar
FATİH
- Uygulama Görüntüsü
- Polisin araçları araması
- Polis helikopterinden görüntü
- Özel harekat polislerinin önlemi
- Vatandaş ile röp
- Uyuşturucu bulunması
- Trafik ekiplerinin evrak kontrolü
- Bağlanan aracın cekilmesi
- Gözaltının polis merkezine girmesi
- Genel ve detaylar

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