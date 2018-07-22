İSTANBUL'UN BAZI BÖLGELERİNİ KARABULUTLAR SARDI

Haber - Kamera: Ali KEREM BENGİ / Gülseli KENARLI İstanbul DHA
İstanbul'da Anadolu yakasında sağanak yağış başlarken, Avrupa yakasında bazı bölgeleri de karabulutlar sardı. Merter'de gökyüzünü karabulutların sardığı o anlarda görüntülendi. Bazı İstanbullularda karabulutların o anlarında Kızkulesi'ni arkasına alarak fotoğraf çektirdi. Karabulutların altından geçen uçağın geçişi ilginç bir görüntü oluşturdu.
Görüntü Dökümü:
----------------
-Kara bulutlardan görüntü (MERTER'den görüntü)
-Fotoğraf çektirenler (kızkulesi)
-Genel ve detaylar
Leyla cinayetinde yeni gelişme! Ağrı Baro Başkanı: Fail tek kişi değil
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor
MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var
İsrail 800 yardım gönüllüsünü tahliye etti
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
Rusya'dan flaş açıklama: 1.7 milyon Suriyeli geri dönebilir
Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum